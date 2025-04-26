«Яскравий і смачний» маринований салат від фудекспертки Світлани Левицької
Відома фудекспертка Світлана Левицька, яка нещодавно розповіла про приготування рулетів з курятини, поділилася рецептом маринованого салату.
«Маринований салат: яскравий, красивий і смачнезний!» — написала вона.
Інгредієнти:
- Капустина — невелика, до 1.5 кг
- Болгарський перець — 1 шт
- Три маленьких бурячка
- Дві морквини
- Три не крупних цибулини
- Часник — 5 зубчиків
«Все шинкуємо і складаємо у миску», — написала Левицька.
Інгредієнти для маринаду:
- Вода — 500 мл
- Сіль — 1 ст. л
- Цукор — 2 ст. л
- Оцет 9% — 80 мл
- Лавровий лист — 5 шт
- Перець чорний горошком — за смаком
- Рослинна олія — 80 мл
«Все, крім оцту кипʼятимо, оцет додаємо в самому кінці і вимикаємо вогонь. Заливаємо овочі, вимішуємо і ставимо під кришкою настоюватись в холодильник. Мінімально треба дати годинку постояти. Смачного!» — написала фудекспертка.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати фантастично смачний салат з простих інгредієнтів.68
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