«Яскравий і смачний» маринований салат від фудекспертки Світлани Левицької

Відома фудекспертка Світлана Левицька, яка нещодавно розповіла про приготування рулетів з курятини, поділилася рецептом маринованого салату.

«Маринований салат: яскравий, красивий і смачнезний!» — написала вона.

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Інгредієнти: - Капустина — невелика, до 1.5 кг

- Болгарський перець — 1 шт

- Три маленьких бурячка

- Дві морквини

- Три не крупних цибулини

- Часник — 5 зубчиків РЕКЛАМА «Все шинкуємо і складаємо у миску», — написала Левицька. Інгредієнти для маринаду: - Вода — 500 мл

- Сіль — 1 ст. л

- Цукор — 2 ст. л

- Оцет 9% — 80 мл

- Лавровий лист — 5 шт

- Перець чорний горошком — за смаком

- Рослинна олія — 80 мл РЕКЛАМА «Все, крім оцту кипʼятимо, оцет додаємо в самому кінці і вимикаємо вогонь. Заливаємо овочі, вимішуємо і ставимо під кришкою настоюватись в холодильник. Мінімально треба дати годинку постояти. Смачного!» — написала фудекспертка.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати фантастично смачний салат з простих інгредієнтів.

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