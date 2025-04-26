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«Яскравий і смачний» маринований салат від фудекспертки Світлани Левицької

17:47 26 квітня 2025
Як приготувати маринований салат&nbsp;— Рецепт салату

Відома фудекспертка Світлана Левицька, яка нещодавно розповіла про приготування рулетів з курятини, поділилася рецептом маринованого салату.

«Маринований салат: яскравий, красивий і смачнезний!» — написала вона.

Інгредієнти:

- Капустина — невелика, до 1.5 кг
- Болгарський перець — 1 шт
- Три маленьких бурячка
- Дві морквини
- Три не крупних цибулини
- Часник — 5 зубчиків

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«Все шинкуємо і складаємо у миску», — написала Левицька.

Інгредієнти для маринаду:

- Вода — 500 мл
- Сіль — 1 ст. л
- Цукор — 2 ст. л
- Оцет 9% — 80 мл
- Лавровий лист — 5 шт
- Перець чорний горошком — за смаком
- Рослинна олія — 80 мл

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«Все, крім оцту кипʼятимо, оцет додаємо в самому кінці і вимикаємо вогонь. Заливаємо овочі, вимішуємо і ставимо під кришкою настоюватись в холодильник. Мінімально треба дати годинку постояти. Смачного!» — написала фудекспертка.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати фантастично смачний салат з простих інгредієнтів.

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