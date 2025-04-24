41.18 / 41.84 47.00 / 47.83
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Фантастично смачний салат з простих інгредієнтів: полюбите з першої ложки

21:59 24 квітня 2025
салат за рецептом кулінарки Елли Іванової

Салати актуальні в усі пори року. Особливо люблять їх готувати креативні люди, шукаючи нові смаки. Салат з перловкою ситний та смачний. А готується легко й просто. Приготуйте його найближчим часом та попросіть рідних вгадати склад. Такий підхід може нагадувати цікавий квіз. Присутні за столом вгадують інгредієнти страви, і це дуже пізнавально.

Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами. Вона завжди пропонує до уваги те, що смачно та легко у приготуванні. Салат з вареною перловкою — це любов з першої ложки.

Смачний салат з вареною перловкою

150 г вареної перловки

1 свіжий огірочок

РЕКЛАМА

2−3 помідори

1 цибулина

Перчик чилі

РЕКЛАМА

1 болгарський перець

Петрушка та пару листочків м'яти

Сіль

Перець

РЕКЛАМА

2 столові ложки олії

1 чайна ложка лимонного соку

Овочі та зелень дрібно нарізати. З'єднати з вареною перловкою. Додати олію та лимонний сік. Посолити. Перемішати.

І смачного!

Раніше про те, як приготувати дуже смачний салат, розповіла відома авторка кулінарних книг Вікторія Попін.

Фото Елли Іванової

52

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кому пощастить 25&nbsp;— 27 квітня 2025 року&nbsp;— Гороскоп на квітень

Несподіваний прибуток і реалізація планів: п'яти знакам Зодіаку пощастить у вікенд 25 — 27 квітня, якщо вони діятимуть рішуче

Таро-прогноз на 25 квітня 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Тельцям — «Зірка» та крок назустріч мріям, Терезам — «Вежа» та несподіваний поворот: Таро-прогноз на п'ятницю, 25 квітня

Зодіак, фото з відкритих джерел

Ракам зірки радять зосередитися на внутрішньому світі, а Дівам — навести лад у справах: гороскоп на 24 квітня

Розсаду перцю пересаджувати в ґрунт потрібно з додаванням добрив, фото скріншот відео

Додайте це в лунку при висадці розсади перцю — отримаєте чудовий урожай: корисна порада від фермера-практика

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту