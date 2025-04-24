Фантастично смачний салат з простих інгредієнтів: полюбите з першої ложки
Салати актуальні в усі пори року. Особливо люблять їх готувати креативні люди, шукаючи нові смаки. Салат з перловкою ситний та смачний. А готується легко й просто. Приготуйте його найближчим часом та попросіть рідних вгадати склад. Такий підхід може нагадувати цікавий квіз. Присутні за столом вгадують інгредієнти страви, і це дуже пізнавально.
Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами. Вона завжди пропонує до уваги те, що смачно та легко у приготуванні. Салат з вареною перловкою — це любов з першої ложки.
Смачний салат з вареною перловкою
150 г вареної перловки
1 свіжий огірочок
2−3 помідори
1 цибулина
Перчик чилі
1 болгарський перець
Петрушка та пару листочків м'яти
Сіль
Перець
2 столові ложки олії
1 чайна ложка лимонного соку
Овочі та зелень дрібно нарізати. З'єднати з вареною перловкою. Додати олію та лимонний сік. Посолити. Перемішати.
І смачного!
Раніше про те, як приготувати дуже смачний салат, розповіла відома авторка кулінарних книг Вікторія Попін.
Фото Елли Іванової52
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