Фантастично смачний салат з простих інгредієнтів: полюбите з першої ложки

Салати актуальні в усі пори року. Особливо люблять їх готувати креативні люди, шукаючи нові смаки. Салат з перловкою ситний та смачний. А готується легко й просто. Приготуйте його найближчим часом та попросіть рідних вгадати склад. Такий підхід може нагадувати цікавий квіз. Присутні за столом вгадують інгредієнти страви, і це дуже пізнавально.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами. Вона завжди пропонує до уваги те, що смачно та легко у приготуванні. Салат з вареною перловкою — це любов з першої ложки.

Смачний салат з вареною перловкою

150 г вареної перловки

1 свіжий огірочок

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2−3 помідори

1 цибулина

Перчик чилі

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1 болгарський перець

Петрушка та пару листочків м'яти

Сіль

Перець

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2 столові ложки олії

1 чайна ложка лимонного соку

Овочі та зелень дрібно нарізати. З'єднати з вареною перловкою. Додати олію та лимонний сік. Посолити. Перемішати.

І смачного!

Раніше про те, як приготувати дуже смачний салат, розповіла відома авторка кулінарних книг Вікторія Попін.

Фото Елли Іванової

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