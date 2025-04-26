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Після мораторію: експерт передбачив, коли та на скільки в Україні зростуть тарифи на воду

19:59 26 квітня 2025
Експерт Юрій Корольчук не виключає підвищення тарифів на воду

Наразі в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на низку важливих комунальних послуг, в тому числі на холодну та гарячу воду. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що хоча зараз діє мораторій, очікується підвищення тарифів для всіх споживачів ближче до осені або восени, пише УНІАН.

Щоб тариф за холодну воду і гарячу так сильно не «кусався», Корольчук рекомендує мінімізувати використання води в побуті. Наприклад, менше часу проводити під душем. Ще можна використовувати пральні машини, які витрачають менше води.
За словами експерта, тарифи на холодну і гарячу воду в різних регіонах відрізняються. У середньому тариф на холодну воду за лічильником в Україні становить 30−40 гривень, а має бути, на його думку, мінімум 60 гривень за кубометр.

«Тариф на гарячу воду в середньому становить 90−100 гривень. Мінімально можливе подорожчання до 150 гривень. Підвищення тарифів, на жаль, має бути, тому що компанії-постачальники несуть втрати, які потрібно покривати, і вони їх закладають нам у тариф», — пояснив експерт.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно НАК «Нафтогаз» ухвалив рішення про фіксацію тарифів на рік уперед. Таким чином, за встановленим компанією тарифом українці платитимуть до квітня 2026 року.

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