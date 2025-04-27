Помер чемпіон світу з футболу, який грав в атаці разом з Пеле (фото, відео)

Колишній нападник «Інтера», «Роми» та збірної Бразилії, чемпіон світу з футболу Жаїр помер у 84 роки, повідомляє пресслужба міланського клубу. Раніше не стало знаменитого ексодноклубника Пеле, який тренував Неймара.

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Жаїр да Кошта розпочав свою кар'єру у «Португезі», з якої перебрався до італійського «Інтера». З міланським клубом унікальний дріблер чотири рази ставав чемпіоном Італії, двічі виграв Кубок європейських чемпіонів (1964, 1965 роки) і двічі Міжконтинентальний кубок. 1967-го бразилець перейшов у «Рому», але, провівши там один сезон, повернувся до «Інтера».

У складі збірної Бразилії форвард став чемпіоном світу 1962 року, хоча не зіграв на турнірі в Чилі жодного матчу. Просто на його позиції виступав легендарний Гаррінча.

1972 року Жаїр повернувся на батьківщину, де грав в атаці «Сантоса» разом з Королем футболу Пеле та виграв чемпіонат штату Сан-Паулу. Останньою командою бразильця став канадський «Уіндсор Стар», де він завершив кар'єру у 1976 році.

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Жаїр та Пеле

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст і тренер, який чотири рази став зі збірною Бразилії чемпіоном світу.

Фото Alamy, ФК «Інтер»

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