Задайте їм перцю: рецепт «коктейлю», який надовго позбавить ваш город від попелиці та мурах

Мурахи та попелиця є вельми поширеними шкідниками на українських городах. Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

«Задайте перцю попелиці та мурашкам! У мене є прекрасний рецепт перцевого коктейлю, від якого божеволіють попелиці, мурахи, слимаки і швидко звільняються від них грядки. Червоний мелений гострий перець (приблизно 25 г) заливаємо окропом (0,5 л) і настоюємо 3−4 години. Перечний настій повинен охолонути, після чого виливаємо його в 5-літрову ємність з водою і обприскуємо рослини, які страждають від названих вище шкідників. Обприскуємо раз на 2 тижні (краще увечері). Щоб розчин краще прикріплювався до листя, можн додати будь-яке мило», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

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