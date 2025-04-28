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«Він обіцяв»: стало відомо, що саме президент Естонії просив Трампа зробити для України

14:22 28 квітня 2025
Алар Каріс

Президент Алар Каріс, який сидів на похороні Папи Франциска в першому ряду поруч із Дональдом Трампом та його дружиною (як і Зеленський, заради якого Ватикан порушив протокол), повідомив, що говорив з президентом США про мирний процес по Україні та запросив його відвідати Естонію. Про це повідомляє видання ERR.

«Я поцікавився, як йде процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес продовжувався, щоб США не вийшли з ролі посередника. Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся з Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те», — сказав він.

Також Каріс додав, що передав Трампу, що не проти побачити його в Естонії. У відповідь президент США запросив колегу до Вашингтона.

Нагадаємо, після зустрічі із Зеленським Макрон звернувся до путіна, а Трамп вперше піддав критиці російського диктатора і пригрозив санкціями.

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