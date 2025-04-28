Це ось-ось станеться: Меган Маркл очікує на важливу подію у житті старшого сина

Сина принца Гаррі та Меган Маркл, яка сильно нервує через свій подкаст, скоро відвідає Зубна фея. Герцогиня Сассекська повідомила на саміті TIME100 у Нью-Йорку, що її син Арчі, якому 6 травня виповниться 6 років, втратить перший зуб «цього тижня». Мама двох дітей зазначила: «Це ось-ось станеться, і я просто сподіваюся, що ми повернемося додому вчасно», пише Hola.

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Також Меган зізналася, що вона найщасливіша, ніж будь-коли.

«Я найщасливіша з усіх. Мати партнера та чоловіка, який так підтримує. Мати здорових дітей, які радіють свободі свого життя та безпеці життя. З усіх подій, які трапилися в моєму житті, я ніколи не могла уявити, що… буду почуватися такою щасливою та вдячною», — поділилася Меган.

Ведуча подкасту Confessions of a Female Founder зазначила, що Меган Маркл як високопоставлена особа перебуває під пильною увагою громадськості. На запитання, як вона мінімізує галас навколо та зосереджується, Меган відповіла, що вона не виходить в Інтернет.

«Я докладала дуже, дуже свідомих зусиль, щоб створити межі для себе та свого психічного здоров’я, свого добробуту. Звичайно, хочу бути прикладом для своїх дітей, — сказала герцогиня. — Я усвідомлюю, що важливо виховувати не тільки дуже сильну та впевнену в собі молоду жінку, але й мати сина, я вважаю, що для молодих чоловіків так само важливо виховувати впевненість, що також розширить можливості жінок навколо них».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Меган Маркл відверто розповіла про викидень.

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