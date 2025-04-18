Важко відпустити те, що плануєш довго любити: Меган Маркл відверто розповіла про викидень

У 43-річної герцогині Сассекської від чоловіка принца Гаррі двоє дітей: п'ятирічний Арчі та трирічна Лілібет. Раніше вона відверто розповіла про викидень у 2020 році. За словами Меган Маркл, вона відчула «гострі судоми», коли тримала сина на руках, перш ніж усвідомила, що відбувається, пише видання Independent.

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Після неоднозначного сприйняття її шоу на Netflix «З любов’ю, Меган», герцогиня випустила дебютний епізод свого нового серіалу подкастів «Confessions of a Female Founder», у якому вона розповіла про страждання від післяпологової прееклампсії (розвиток артеріальної гіпертензії у вагітних).

Днями вона випустила другий епізод, у якому взяла інтерв’ю в адвокатки та політикині Решми Сауджані, засновниці Girls Who Code. У ньому вона відверто розповіла про емоційний вплив свого викидня.

«Я згадаю це, якщо вам зручно про це говорити, — сказала вона Сауджані. — Я скажу про викидень, який ми пережили. І я думаю, що певним чином потрібно навчитися відсторонюватися від того, на що ви покладали так багато надій, і бути в змозі в певний момент відпустити те, що ви планували так довго любити».

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Сауджані підтримала її думки, сказавши: «Мені здається, що ти читаєш мої щоденники. Це справді проникливо. Я стільки років намагалася завагітніти, у мене були викидні через аутоімунні проблеми. І в мене з'явилася ця страшна звичка, коли я приходила до кабінету лікаря, а він говорив: „У тебе немає серцебиття“. І мені слід було б просто піти додому, лягти спати й згорнутися калачиком поруч із чоловіком. Але я перевела дух, з'явилася у вітальні, на сцені й просто виступила. І я часто виступала перед дітьми, яких я так відчайдушно хотіла. І в мене це виходило дуже добре, але це з'їдало мене зсередини».

Маркл підсумувала: «У нас обох був дуже схожий досвід, хоча ми на той момент не знали одна одну. В нас обох була післяпологова пре еклампсія. Ви все ще намагаєтеся жонглювати всіма цими речами, і світ не знає, що відбувається потихеньку».

В той час як подкасти Меган Маркл викликають багато критики, іі бренд As Ever, який днями дебютував, мав шалений успіх.

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Фото: Getty Images

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