Є суттєва причина: Меган Маркл і принц Гаррі прийняли важливе рішення щодо Лілібет і Арчі

Меган Маркл і принц Гаррі прийняли чітке рішення: тримати своїх дітей, Арчі та Лілібет, подалі від уваги ЗМІ. Незважаючи на те, що вони публічні особи, пара вирішила не показувати своїх дітей на публіці. Це рішення викликало різні припущення, але цьому є суттєва причина: захист їхнього приватного життя та безпеки, пише e-noticies.cat.

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Принц Гаррі та Меган Маркл неодноразово демонстрували свою стурбованість небезпекою медіа-розкриття. Після досвіду, який вони мали з пресою, особливо Гаррі, з його матір'ю Діаною, принцесою Уельською, герцог і герцогиня Сассекські не хочуть, щоб їхні діти зазнавали такого ж ставлення. Для них найважливіше — забезпечити, щоб Арчі та Лілібет росли в безпечному середовищі, подалі від очей громадськості.

Поведінка преси по відношенню до королівської родини була непростою, і це вплинуло на рішення Гаррі та Меган. Відмова британського уряду забезпечити їм безпеку під час візитів до Сполученого Королівства посилила занепокоєння герцога та герцогині. Принц Гаррі чітко дав зрозуміти, що не хоче, аби його діти зазнали такої ж уваги ЗМІ, як він.

Незважаючи на напруженість, Меган і Гаррі діляться фотографіями своїх дітей, але завжди стримано. Нещодавно Меган Маркл опублікувала фото Лілібет на честь запуску свого бренду, але не показала її обличчя. Цей спосіб ділитися своїм особистим життям дозволяє їм зберігати контроль над своєю конфіденційністю, залишаючись доступними для своїх підписників.

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Стратегія Меган і Гаррі спрямована на те, щоб дати шанувальникам уявлення про їхнє сімейне життя, не ставлячи під загрозу безпеку своїх дітей. Контролюючи зображення, якими вони діляться, вони запобігають вторгненню папараці та ЗМІ в їхнє приватне життя. Королівські експерти стверджують, що такий підхід дозволяє їм жити більш спокійно, без постійного переслідування ЗМІ.

Раніше стало відомо про таємний жест, який використовує Меган Маркл і яким вона наче «зомбує» принца Гаррі.

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