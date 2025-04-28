Настав час зняти світшоти: дизайнерка Вікторія Гресь прокоментувала зміни в образі Зеленського

Відома дизайнерка Вікторія Гресь, яка поділилася сприйманням трендів моди, відгукнулася на зміну образу президента України Володимира Зеленського. Відомо, що в день прощання з Папою Римським голова держави вперше за часів повномасштабного вторгнення змінив світшоти на костюм. Новий образ зі стилізованим військовим френчем створив для Володимира Зеленського відомий український дизайнер Віктор Анісімов. На своїй сторінці у соціальній мережі Вікторія прокоментувала зміни та подякувала своєму колезі.

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«В новому образі, створеному крутим українським дизайнером Віктором Анісімовим, я бачу рідкісний збіг внутрішнього та зовнішнього, — написала Гресь. — Так, настав час зняти з нашого президента світшоти та одягнути стильний дизайнерський одяг… Це дуже символічно, як дихання чергового етапу, нової епохи, незважаючи на всі складнощі, які ми всі разом переживаємо.

Чіткі лінії військового стилізованого френча, у кращих традиціях творчості Анісімова, дали свіже дихання медійному, давно звичному й навіть дещо замиленому образу президента у світшоті, поло та штанах карго. Іноді костюм говорить більше, ніж слово: у цьому образі все — повага до моменту, гідність, впевненість у собі".

Під час зустрічі з Трампом в храмі Зеленський був у новому образі, створеному крутим українським дизайнером Віктором Анісімовим

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Дизайнерка додала, що їй приємно, адже президент України з'являється у публічному просторі «не в Бріоні, а підтримує вітчизняні бренди, як перші особи всіх цивілізованих країн».

Підписники підтримали бачення дизайнерки, а сам Віктор Анісімов подякував їй за сприйняття його роботи.

«Дякую за справжнє відчуття моменту, — написав Анісімов. — Цінно — бачити такий відгук на нашу роботу!»

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«Від таких слів гордість за країну та її митців ще більше переповнює душу», — додали у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що дизайнер назвав головні тренди літа-2025.

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