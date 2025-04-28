Фінансова подушка безпеки в умовах війни: в КИТ Group пояснили, як зберегти заощадження та не втратити все

На тлі зростання глобальних економічних ризиків, торгівельних конфліктів і тривалої війни в Україні фінансова подушка безпеки перетворилась з опціонального інструменту на питання виживання. Українцям доводиться адаптувати свої підходи до накопичень, зокрема — змінювати валютну структуру, переосмислювати дохідність і ліквідність резервів.

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Як пишуть журналісти порталу «Мінфін», які проаналізували актуальні рекомендації експертів і фінансових консультантів, підхід до формування подушки у 2025 році має бути не класичним банківським, а стратегічно адаптованим до нових реалій. Йдеться про резерв не лише в гривнях, не лише на депозиті й не лише в одному інструменті.

«Подушка — це не три зарплати десь на депозиті, а стратегічна система швидкого доступу до грошей у різних формах і валютах. Головне — її слід сформувати ДО того, як проблеми постукають у двері», — наголошують аналітики КИТ Group, одного з найбільших операторів валютного ринку в Україні.

За їхніми оцінками, мінімальний розмір фінансової подушки сьогодні має становити 6−9 місяців обов’язкових витрат залежно від складу родини, стабільності доходу, зайнятості та регіону проживання.

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«Розрахунок починається не з показника, а із запитання: „Скільки мені треба, щоб жити без стресу, якщо все зупиниться?“ Якщо витрачаєте 30 000 грн/міс. — має бути 180 000 грн резерву (щонайменше на 6 місяців). А краще — орієнтуйтесь на більшу цифру — 270 000 грн на 9 місяців», — пояснюють аналітики КИТ Group.

Особливу увагу варто приділити валютній структурі подушки. На тлі ослаблення долара та зміцнення євро КИТ Group рекомендує відмовитись від портфеля з одного-двох активів і сформувати резерв із ліквідних валют — долара та євро в готівці та безготівковій формі.

Аналітики КИТ Group радять уникати так званих екзотичних валют, як-от фунт чи франк, якщо у вас немає прямих фінансових або побутових зв’язків із відповідними країнами. Такі валюти мають низьку ліквідність, великі спреди у разі обміну та можуть виявитися мертвим вантажем у кризовий момент. Аналогічно й із криптовалютами: вони не підходять для фінансової подушки, оскільки не гарантують стабільності та ліквідності — лише частину з них можна використати як інструмент довгострокової диверсифікації.

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«Зайву гривневу ліквідність, яка накопичується понад потребу (на 2 місяці в готівці та безготівкових коштах), автоматично конвертуйте у валюту, збільшуючи частку валютних накопичень у подушці… Такий підхід дозволяє не просто мати резерв, а тримати його в правильному стані — гнучкому, захищеному і завжди доступному», — підкреслюють аналітики компанії.

Оцінюючи динаміку інфляції (16,4% у березні), вони застерігають від надмірної концентрації в гривні.

«Інфляція непомітна в перші місяці накопичень, але за рік ваша подушка може „всохнути“ на 10−20%, якщо вона повністю в гривні. Варто з регулярністю від 3 до 6 місяців контролювати і за потреби переглядати та поповнювати суму подушки», — кажуть у КИТ Group.

Для прикладу фахівці компанії навели модель для подушки 180 000 грн:

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30 000 грн — готівка в гривні;

30 000 грн — гривня на банківській картці;

60 000 грн — валютна частина (по 15 000 грн у USD та EUR — готівка та безготівкова форма);

30 000 грн — мультивалютні інструменти (картки, онлайн-гаманці);

решта — довільний валютний розподіл із урахуванням ваших потреб.

«Подушка безпеки — це не статична фіксована даність. Це динамічний резерв, який змінюється разом із вашими обставинами… Один раз на квартал відкрийте таблицю, подивіться, скільки у вас є, у чому і де воно лежить. Це не фінансова магія, це звичка дорослої людини, яка контролює своє майбутнє», — резюмують аналітики КИТ Group.

Раніше фахівці розповіли, як слід діяти, якщо вам підсовують фальшиву купюру.

Фото: pixabay

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