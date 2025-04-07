Як не втратити під час обміну валюти: 9 підводних каменів і як їх обійти

Обмін валюти — звична фінансова операція, яку мільйони українців виконують регулярно. Проте навіть у таких повсякденних операціях можна натрапити на неприємні сюрпризи: від фальшивих купюр до комісій, про які не попередили.

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Портал «Мінфін» у партнерстві з одним із найбільших операторів ринку обміну валют КИТ Group підготував практичний гайд — тест, який допоможе уникнути найтиповіших помилок під час обміну валют.

Сценарій, в якому впізнають себе тисячі: людина побачила вигідний курс, прийшла до обмінника — а там або касир видає меншу суму, ніж очікувалось, або такий курс діє лише для значних сум обміну. Рішення просте — бронювання валюти онлайн. У компанії КИТ Group, сотня відділень якої охоплює 30 великих міст України, це можна зробити на сайті або через телеграм: актуальний курс фіксується на 60 хвилин, що дозволяє здійснити вигідний обмін без ризику втрати вигоди.

Інша ситуація — приховані комісії. Герой тесту приніс $ 1 000, розраховував отримати, наприклад, понад 41 000 грн, бо такий курс був зазначений обмінником. Проте в касі видають менше! Так трапляється через наявність комісії, про яку не згадували на інформаційному стенді, на сайті чи в рекламі. У КИТ Group курс, який ви бачите на сайті або в телеграм-каналі, є фінальним: без жодних комісій і додаткових умов. Саме тому цю мережу обирають як надійного партнера ті, хто цінує передбачуваність і прозорість.

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Ще один поширений ризик — купюри поганої якості або сумнівного походження. Велика кількість людей, котрі раніше спокусились послугами неофіційного обміну, скаржились на банкноти, які потім не приймали інші обмінники чи банки. Тому КИТ Group радить звертатись до ліцензованих обмінників — там кожну купюру перевіряють фахівці, що мають сертифіковане обладнання. А якщо якась банкнота не влаштовує клієнта — її замінять без зайвих питань.

Що ще радить тест?

— Перевіряйте та перераховуйте гроші на місці. Після виходу з відділення буде практично неможливо довести помилку, владнати потенційно конфліктну або спірну ситуацію.

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— Зберігайте чеки. Це ключовий документ, без якого ніхто не зможе вам допомогти у разі виникнення спірних ситуацій.

— Запитуйте про «особливий курс» у разі операцій із великими сумами. Наприклад, у мережі КИТ Group для таких випадків діють спеціальні умови, чого не знайдете в інших обмінниках, а тим паче в банках.

— Слідкуйте за курсом у фірмовому телеграм-каналі КИТ Group — компанія першою серед гравців ринку запровадила зручний телеграм-бот із фіксацією курсу в один клік. Дуже зручно та вигідно, особливо коли курс може змінюватися кілька разів на день.

Усі ці поради базуються на реальних кейсах, зібраних командою КИТ Group у щоденній роботі — компанія працює з фізичними особами та бізнес-клієнтами по всій Україні.

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За цим посиланням на сайті «Мінфін» можна пройти тест, перевірити свої знання про валютні операції та дізнатись багато корисного.

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