Подача позову без предмета спору: Порошенкам закидають використання суду з ознаками шахрайства

Петро Порошенко, який потрапив до переліку найбагатших людей світу за версією Forbes, разом з дружиною Мариною ризикують отримати обвинувачення у шахрайстві через спробу без предмета спору використати суд для обходу санкцій, пише видання «Закон і Бізнес», посилаючись на висновки провідних юристів.

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Як повідомляє видання, посилаючись на юристів, суд не може розглядати позов Марини Порошенко до свого чоловіка про поділ майна, бо відсутній сам спір між подружжям як підстава для позову. Натомість намір використати рішення суду для обходу санкцій тягне на шахрайство.

Як відомо, 27 березня 2025 року Марина Порошенко подала позов до Крижопільського районного суду Вінницької області про поділ майна подружжя. Йдеться про активи, оцінна вартість яких перевищує 17,1 мільярда гривень (близько пів мільярда доларів).

Як пише «Закон і бізнес», у Порошенка визнали, що між ним та дружиною немає суперечностей щодо розподілу активів: позов подано виключно, щоб обійти санкції. А за законом, звернення до суду за поділом майна можливе лише у разі порушення, невизнання або оспорювання права. Тож використання суду без реального спору порушує основи правосуддя та може кваліфікуватися як шахрайство, — пише видання.

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Як вважає «Закон і бізнес», у разі продовження провадження без реального спору між Порошенками про право, суддя ризикує своєю репутацією. Відповідно до закону, єдиним законним рішенням у такій ситуації є закриття провадження у справі.

Загалом із майже півсотні творів мистецтва, що зазначені у декларації Порошенка за 2024 рік, його дружина претендує на більшу частину. Серед робіт — твори російських художників Коровіна, Полєнова, Лєвітана, Брюллова, а також картини таких європейських майстрів, як Сальвадор Далі, Ель Греко, Ван Дейк, Ренуар. Крім творів мистецтва, дружина Порошенка хоче отримати акції ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» та інше майно, пише видання.

ЗМІ також згадує, що у 2012 році Порошенко подарував своєму попереднику Віктору Януковичу картину Івана Айвазовського «Константинополь на світанку». Її вартість на той час складала $ 1,8 млн.

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За словами політичного експерта Петра Олещука, Петро Порошенко не вперше намагається обійти закон.

«Спробою через суд поділити майно Порошенко не просто хоче обійти санкції. Так Петро планує обдурити закон і державу, що вже робив десятки разів», — написав Олещук.

За його думку, судовий позов Марини Порошенко про поділ майна дозволяє фактично вивести активи з-під дії обмежень і затягувати процес на роки через уточнення переліків майна, оскарження прав власності та технічні маніпуляції з реєстрами.

Нагадаємо, 13 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції, у тому числі проти Петра Порошенка. Представники влади це рішення назвали покаранням за «торгування країною у війну». Порошенко, реагуючи на санкції, назвав це рішення «антиконституційним».

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Раніше політолог Петро Олещук, коментуючи результати нового дослідження Центру Разумкова, повідомив, що рівень недовіри українців до Порошенка за останні роки зріс до рекордних 75% через збагачення під час війни, санкції та підозру у державній зраді.

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