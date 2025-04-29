Оце ви підпалили: мережа у захваті від нової пародії на російську пропагандистку

Відома акторка дубляжу, голосом якої розмовляють Ніколь Кідман, Кейт Вінслет, Геллі Беррі, Катерина Сергеєва випустила нову пародію. За часів повномасштабного вторгнення вона вже потішила своїх прихильників «переклавши» зрадниць Таїсію Повалій та Ані Лорак, а також Потапа. Чергова її робота — пародія на бесіду російської пропагандистки Маргарити Симоньян з її колегою Борисом Корчевніковим.

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Катерина розмістила свою роботу на сторінці у соціальній мережі, додав, що у важкі часи треба намагатися підтримувати себе і гумором.

«Через висміювання ката нам ставатиме легше, і це головне, — написала Сергеєва. - А добро все одно рано чи пізно переможе зло і темряву! Щиро вірю».

Підписники подякували Катерині за пародію та зауважили, що її голос занадто красивий для ворогів.

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«Ой мало її духопелили, ой мало!!! — повторили слова з пародії у коментарях. — Це шедевр! Дякую! Посміялась від душі!»

«Яка вона огидна, — поділилися враженням від пропагандистки. — Не заслуговує такого голосу все одно».

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«Але які ж вони огидні, гидко дивитися», — підтримали у коментарях.

«Браво, оце ви підпалили, аж мені схотілося її лопатою гецнути», — поділилися враженням.

«Дякую за таку можливість посміятися від душі!» — написали у мережі.

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Нагадаємо, мережа обурена російським перекладом фільму на українській студії.

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