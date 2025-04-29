Коли снідати, обідати та вечеряти: час має особливе значення

Виявляється, що на здоров'я та масу тіла впливають не лише склад і якість прийомів їжі, але й їх час і розподіл протягом дня. Наукові дослідження дедалі більше показують, що не лише те, що ми їмо, але й коли ми це їмо, має велике значення для нашого здоров'я та фізичного стану. Коли ми говоримо про здорове харчування, ми зазвичай зосереджуємося на тому, що їсти. Однак виявляється, що правильний час прийому їжі також має велике значення, пише poradnikzdrowie.

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Дослідження Гарвардського університету показало, що вживання їжі, не узгодженої з вашим циркадним ритмом, може призвести до підвищення рівня цукру в крові до 18%, особливо ввечері. Це пов'язано з нижчою толерантністю організму до глюкози в ці години, що може призвести до ожиріння та проблем з діабетом. Ключ до успіху для більшості людей, які дотримуються дієти, полягає не лише в тому, що вони їдять, а й у тому, коли вони їдять.

Сніданок вважається найважливішим прийомом їжі за день, і не без підстав. Люди, які регулярно снідають, мають нижчий рівень глюкози в крові та рідше страждають від діабету, гіпертонії та серцевих захворювань. Пропуск сніданку може призвести до підвищення рівня холестерину та порушення чутливості до інсуліну. Найкраще снідати протягом години після пробудження, і, згідно з дослідженнями, ідеально робити це о 7:11 ранку.

Коли справа доходить до обіду, дослідження показують, що люди, які їдять основний прийом їжі, що забезпечує близько 40% їхніх щоденних калорій до 15:00, втрачають на 25% більше ваги, ніж ті, хто обідає пізніше. Тому найкращий час для обіду — полудень, тобто 12:38.

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Вечеряти слід раніше, бажано між 18:00 та 18:30. Це важливо, тому що ввечері ми зазвичай менш активні, і зайві калорії легко можуть відкладатися в «боках». Найкраще вечеряти до 19:00.

Нагадаємо, у яких каструлях небезпечно готувати та зберігати їжу.

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