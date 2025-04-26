Готувати в цих каструлях небезпечно: на що слід звернути увагу кожній господині

Каструлі є одним з найбільш часто використовуваних предметів начиння на наших кухнях. Їх вибір величезний — чавунні, емальовані, скляні, а також керамічні і сталеві. Що слід враховувати при виборі каструль і сковорідок, а яких категорично уникати, розповіли у виданні pysznosci. До речі, нагадаємо про тренди 2025 року у посуді.

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Аби посуд вважався безпечним, він повинен бути стійким до високих температур і пошкоджень. Якщо каструлі не відповідають цим умовам, під час термічної обробки в їжу можуть потрапити шкідливі хімікати. Як наслідок, це може призвести до багатьох серйозних захворювань. Ви думаєте про керамічні горщики? Хороший вибір. Такий посуд не виділяє ніяких токсичних речовин під час приготування або контакту з їжею (кислою, солоною або з інтенсивним запахом). Вони не змінюють ні смаку, ні аромату страв. Їх рекомендують для приготування страв дітям, алергікам і літнім людям. Вони можуть бути виготовлені повністю з кераміки (тоді вони також придатні для використання в духовці) або мати лише керамічне покриття зсередини (для використання на плиті).

Не менш безпечним посудом є каструлі з нержавіючої сталі. Вони міцні, стійкі до корозії, подряпин і пошкоджень. Однак зауважте, що їх не слід використовувати людям з алергією на ці метали.

Алергікам варто шукати посуд без хрому і нікелю. Для них скляні каструлі стануть ідеальним рішенням. Вони не містять шкідливих речовин — хрому, нікелю і кадмію. Вони антибактеріальні та легко чистяться. Такі качтрулі — з жаростійкого скла — можна використовувати на плитах і в духовці. На жаль, для індукційних плит вони не підходять.

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Хорошим вибором є посуд з титановим і мармуровим покриттям. Перші не містять шкідливих сполук і не вступають в реакцію з їжею. Каструлі з мармуровим покриттям, як і титанові, стійкі до стирання та корозії. Вони мають підвищену стійкість до подряпин, але при пошкодженні можуть втратити свої захисні властивості.

Мрієте про посуд, яким можна користуватися роками? Вибирайте чавунні каструлі. Виготовлені з високовуглецевого заліза та вуглецевих сплавів, ці посудини вважаються довговічними. Вони безпечні при контакті з їжею і високими температурами і не виділяють шкідливих речовин.

Експерти сходяться на думці, що не варто використовувати каструлі з алюмінію. Приготування в них кислих продуктів може призвести до виділення токсичних речовин. У них не можна зберігати готові страви.

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Чимало суперечок викликають і емальовані каструлі. Проте сертифіковані є безпечними та ідеально підходять для приготування страв дітям, людям похилого віку та людям з алергією на металеві елементи. Щоб їх покриття забезпечувало безпечне приготування їжі протягом тривалого часу, слід використовувати силіконові або дерев'яні аксесуари для змішування без гострих країв.

Нагадаємо про кілька простих способів чищення посуду та кухонного приладдя з нержавіючої сталі.

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