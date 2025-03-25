Найбільш ситні овочі, з якими слід бути обережним, коли ви на дієті

Залишилося не так вже й багато часу, щоб підготувати ідеальну фігуру до літа. Основу всіх дієт складають овочі. Однак існує багато висококалорійних овочів, чи не зашкодять вони? Та слід пам'ятати, що для підвищення ризику надмірної ваги та ожиріння більше значення має надмірне споживання калорій, що перевищує добову потребу організму. Калорійність окремих продуктів не має великого значення, якщо кінцеве надходження знаходиться в межах норми, пише видання zywienie.abczdrowie.pl.

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До першої групи найбільш калорійних овочів належать, звичайно ж, бобові, тобто всі види гороху. Це пов’язано з їх природною, біологічною функцією. Вони містять інгредієнти, які є резервним матеріалом, призначеним для захисту та живлення ембріона рослини, з якого розвивається повнорозмірна рослина. Щоб виконувати цю функцію, вони повинні бути калорійними. До таких овочів відносяться: соя — до 450 ккал в 100 г; нут — близько 350 ккал на 100 г; квасоля — близько 340 ккал в 100 г; горох — близько 200 ккал в 100 г; сочевиця — близько 120 ккал в 100 г; стручкова квасоля — близько 100 ккал в 100 г.

Ще один овоч, який має чимало калорій — кукурудза. Вважається, що один качан містить понад 150 ккал, а 100 грамів зерна містять 110 калорій. Це рід рослин, що належать до сімейства злакових.

Часто кажуть, що картопля — найкалорійніша їжа. Вона містять близько 76 ккал на 100 г (для порівняння, помідори — близько 20 ккал на 100 г, а огірки — близько 15 ккал), але все ж менш калорійні, ніж згадані вище бобові. Калорійність картоплі залежить скоріше від кількості споживаних при цьому соусів. Картоплю зазвичай заправляють жиром або шкварками, можна подавати з соусами або пюре з вершками й маслом, що значно підвищує її калорійність.

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Нерідко можна почути, що варені морква і буряк є калорійними овочами. Це так, лише якщо вони подаються разом з жирним м'ясом або соусом. У 100 г вареної моркви міститься близько 28−33 ккал, а калорійність вареного буряка — близько 43 ккал. Тому його калорійність дуже схожа на калорійність сирого перцю (менше 40 ккал на 100 г), який вже вважається низькокалорійним овочем через високий вміст води.

Тому важливо пам'ятати, що не споживання овочів чи фруктів впливає на збільшення жиру в організмі та відсутність ефекту від дієти, а кінцеве добове споживання калорій. Якщо воно перевищує вашу добову потребу в калоріях, ви обов’язково наберете вагу.

Однак, якщо протягом дня ми з’їдаємо хоча б 2−3 порції перерахованих вище жирних овочів, а добова калорійність не перевищує потреби організму, ефекту збільшення ваги ми не спостерігаємо.

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Рекомендується з’їдати до 5 порцій овочів на день — вони повинні входити в кожне приймання їжі. Тут підкреслюється різноманітність. Не слід їсти тільки бобові, а, наприклад, на сніданок з’їдати порцію зелених листових овочів, на обід — порцію бобових, а на вечерю — салат з буряка.

Також дієтологи радять: снідайте раніше і ви швидко відчуєте, що ваш одяг став вільнішим.

Раніше фахівці назвали ідеальну дієту для тих, кому за 50.

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