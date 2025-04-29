Кінець президентства Зеленського і політичний хаос в Україні: ЗМІ про «мир», який вимагають США та рф

Незважаючи на те, що президент США періодично хвалиться тим, як легко він може врегулювати війну в Україні всього за один день, Дональду Трампу досі не вдалося досягти перемир'я — не кажучи вже про угоду, яка б назавжди поклала край війні. Про це пише американське видання Politico.

ВІДЕО ДНЯ

Білий дім, схоже, сподівається, що днями ситуація зміниться. Але якщо США таки вдасться домогтися припинення вогню, є великі сумніви, що це стане останнім словом у боротьбі з реваншизмом путіна.

«Із моменту вступу на посаду Трамп залякує Зеленського, звинувачуючи його у війні, водночас набагато краще поводячись із набагато менш вразливим російським лідером, який фактично розпочав війну. Віткофф, зі свого боку, із задоволенням повторює тези Кремля і лірично розповідає про те, як путін молився за Трампа після того, як дізнався про замах на його життя в липні минулого року», — йдеться у статті.

РЕКЛАМА

Нещодавно російський міністр закордонних справ Сергій Лавров дав інтерв'ю, в якому підтвердив жорстку позицію москви стосовно окупованих українських територій. Тому попри певні сигнали оптимізму з боку США, суть можливого компромісу залишається складною для України.

Запропонована мирна угода майже не зазнала змін і передбачає низку важких поступок, серед яких відмова України від вступу до НАТО, визнання Криму російським, а також зняття міжнародних санкцій проти росії. Однак деталі гарантій безпеки, які нібито забезпечать стабільність Україні, залишаються нечіткими.

Крім цього, обговорюються економічні умови, що включають енергетичну співпрацю США з росією, при цьому пропонується встановити контроль США над частиною українських ресурсів. Наприклад, Запорізька АЕС має постачати електроенергію і Україні, і росії, а доходи від видобутку корисних копалин можуть розподілятися між Україною та США.

РЕКЛАМА

Угода викликає чимало занепокоєнь і видання називає її жахливою. Так, вона може припинити кровопролиття, але Україні загрожує втрата територій і політична нестабільність. Крім того, без гарантій відповідальності росії за скоєні військові злочини та компенсацій за завдані збитки, угода матиме сумнівну цінність.

«Це означає, що бандитизм Путіна буде винагороджений, і не буде ніякої відповідальності за жорстоку поведінку його армії або незаконні, огидні депортації до росії з окупованих частин України. Крім того, вісь автократів буде підбадьорена у своїй рішучості зруйнувати старий світовий порядок. Що ще більш руйнівно, це також означає, що покараною стороною буде Україна, а не росія. А без гарантій безпеки, які підтримують США, угода про припинення вогню буде такою ж нікчемною, як і сумнозвісний Будапештський меморандум 1994 року, який зафіксував кордони України і підтримав її суверенітет в обмін на відмову від ядерного арсеналу радянських часів. путін не дотримався зобов'язань, взятих на себе росією в 1994 році, і навряд чи він буде дотримуватися запропонованої угоди зараз», — йдеться у публікації.

Політичний хаос, викликаний необхідністю конституційних змін і референдумів, може ще більше посилити вразливість України перед росією. Така домовленість не лише поставить під сумнів безпеку країни, але й створить прецедент для подальшого міжнародного бандитизму.

Ця угода, ймовірно, означатиме кінець президентства Зеленського і занурить Україну в політичний хаос, оскільки передача території, ймовірно, вимагатиме внесення поправок до Конституції України та проведення референдуму, зазначає видання.

РЕКЛАМА

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Київ готовий до можливого провалу мирної угоди Трампа.

13

Читайте нас у Facebook