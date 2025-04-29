Аллу Пугачову не допускають до музичних конкурсів у рф: що сталося

Більшість шанувальників співачки Алли Пугачової знають, що крім трьох рідних дітей та онуків, у Примадонни також є двоюрідна онука Алла. Дівчинка — донька племінника Пугачової Влада, який у 2019 році одружився з бухгалтеркою Гузель.

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І от маленьку Аллу стали «дискримінувати» через прізвище та ім'я, пише портал «7дней.ru».

Також видання стверджує, що Алла Пугачова-молодша розвиває себе як співачка, але її відмовляються брати на деякі музичні конкурси.

«Через моє ім'я та прізвище мене не брали на деякі конкурси, я засмучувалася. Але так мене назвав тато, а прізвище — як є», — передає слова Пугачової-молодшої сайт.

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Чим прізвище та ім'я лякають кремль, залишається тільки здогадуватись, але, певно, чиновники переймаються тим, щоб не попасти в халепу, адже ніхто не стане розбиратись, якій Аллі Пугачовій вони допомагали — маленькій чи «справжній».

Як відомо, Влад одружився з Гузель в 2019 році. Після смерті брата Пугачова оформила опікунство над Владом, оскільки чоловік став інвалідом у 29 років. У нього віднялися ноги через укол з наркотичною речовиною.

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Після інциденту Пугачова відправила племінника на лікування від наркоманії до Ізраїлю, а після повернення до Москви чоловік познайомився із Гузель. На момент їхньої зустрічі Гузель уже виховувала сина від попередніх стосунків.

У січні 2025 року невістка Пугачової повідомляла, що Алла Пугачова — молодша «пішла стопами бабусі», вона навчається в Московській державній музичній школі. Дівчинка відвідує уроки вокалу, а наступного року батьки планують записати дівчинку на фортепіано. І от тепер виявляється, що російські чиновники «підрізають крила» юному даруванню.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Алла Пугачова звернулася до шанувальників після свого дня народження.

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