Хочеться танцювати та кохати: популярна співачка вразила дуетом

Популярна співачка MamaRika (Анастасія Кочетова), яка вразила відвертістю, записала несподіваний дует. Разом з молодим артистом Dima Prokopov вона випустила пісню «Підсніжник» у стилі 2000-х років. За словами співачки, Діма мріяв про співпрацю з нею ще з часів популярного телепроєкту «Фабрика зірок», у якому брала участь Настя.

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«Це дійсно цікава історія, — сказала, представляючи нову композицію MamaRika. — Діма ще з часів „Фабрики зірок“ мріяв заспівати зі мною. І от наш саунд-продюсер Ваня Клименко написав пісню, яка ідеально підійшла для дуету. Все сталося легко, спонтанно — і дуже органічно. Якщо все так легко закрутилося — значить, так і мало бути».

За словами артистки, «Підсніжник» — робота, якої не вистачає саме зараз.

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«Все оживає, ми оживаємо, — сказала Настя. - Хочеться весни, любові, трек-ностальгії. Дуже хочеться повернутися у ті безтурботні часи, коли сонце світило яскравіше, коли ми були вічно закохані. Підліткова любов, цей вайб — саме таким ми зробили цей трек. Ми навіть використали ті самі звуки, які юзались у 2000-х. Під неї хочеться танцювати, кохати, обійматися, цілуватися та жити».

Режисером відео у стилі нульових став Богдан Буневич. Все — від образів до атмосфери — стилізоване під період 2000-х з неймовірною точністю.

«Стиліст настільки тонко відтворив образи тих часів, що під час зйомок кліпу мені реально здавалося, ніби я на останньому дзвонику, — зізналася співачка. — В руках був той самий телефон „жабка“, а на ногах — ті самі „чапи“, в яких ми цокали на останній дзвоник».

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