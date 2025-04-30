Пенсій у квітні більше не буде: у ПФУ заявили про закінчення платежів

Після березневої індексації пенсії помітно зросли видатки Пенсійного фонду на виплату пенсійних платежів українцям — зростання становило 5,2 млрд грн, у порівнянні з часом до індексації. Середній розмір пенсії становив 6345 гривень.

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Як стверджує Пенсійний фонд України, фінансування пенсій за квітень було завершено ще 25 числа. Як і у березні, на виплату індексованої в березні пенсії спрямовано 67,4 млрд грн, що є поки рекордними платежами в історії фонду.

Із 67,4 млрд грн, витрачених на фінансування пенсій у квітні, 9,4 млрд грн було спрямовано через АТ «Укрпошта», а 58 млрд грн — через уповноважені банки.

Зауважимо, що хоча фінансування пенсій було завершене 25 квітня, тобто за 5 днів до закінчення місяця, усі необхідні кошти на їхню виплату переведені в «Укрпошту» та банки. Таким чином усі пенсіонери отримають свою пенсію вчасно і в повному обсязі, навіть якщо день їхніх пенсійних виплат припадає на дату після 25 квітня.

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Водночас, як повідомляли раніше «ФАКТИ», українські пенсіонери у березні отримали зростання виплат не на 11,5%, як заявлялося, а дещо менше — лише 9,5%.

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