41.09 / 41.68 46.93 / 47.67
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Пенсій у квітні більше не буде: у ПФУ заявили про закінчення платежів

14:22 30 квітня 2025
Пенсійні виплати

Після березневої індексації пенсії помітно зросли видатки Пенсійного фонду на виплату пенсійних платежів українцям — зростання становило 5,2 млрд грн, у порівнянні з часом до індексації. Середній розмір пенсії становив 6345 гривень.

Як стверджує Пенсійний фонд України, фінансування пенсій за квітень було завершено ще 25 числа. Як і у березні, на виплату індексованої в березні пенсії спрямовано 67,4 млрд грн, що є поки рекордними платежами в історії фонду.

Із 67,4 млрд грн, витрачених на фінансування пенсій у квітні, 9,4 млрд грн було спрямовано через АТ «Укрпошта», а 58 млрд грн — через уповноважені банки.

Зауважимо, що хоча фінансування пенсій було завершене 25 квітня, тобто за 5 днів до закінчення місяця, усі необхідні кошти на їхню виплату переведені в «Укрпошту» та банки. Таким чином усі пенсіонери отримають свою пенсію вчасно і в повному обсязі, навіть якщо день їхніх пенсійних виплат припадає на дату після 25 квітня.

РЕКЛАМА

Водночас, як повідомляли раніше «ФАКТИ», українські пенсіонери у березні отримали зростання виплат не на 11,5%, як заявлялося, а дещо менше — лише 9,5%.

РЕКЛАМА
154

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карта Таро «Королева Кубків». Фото Тarotguru

Близнюкам — «Королева Кубків», Овнам — «Туз Жезлів», а Дівам — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз та поради карт на останній день квітня

Девід Бекхем

Вікторія Бекхем на городі нагадала чоловіку Девіду, що він одружений з іконою стилю

Максим Бахарєв

Чемпіону світу з карате, який повернувся з війни в Україні без рук і без ніг, знайшли посаду в росії (фото)

Костянтинівка

Експерт назвав місто, навколо якого невдовзі розпочнуться важкі бої

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту