Бена Аффлека застукали за заняттям, яке Дженніфер Лопес ненавиділа найбільше

Актора Бена Аффлека, у будинок якого нещодавно несподівано нагрянули ФБР, поліція та військові, помітили під час неквапливої ​​ранкової прогулянки на природі в Лос-Анджелесі. Оскароносний актор і режисер прогулювався з сигаретою в руці в супроводі свого сторожового собаки, німецької вівчарки, пише видання The Marca.

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Аффлек одягнув світло-коричневу сорочку на ґудзиках із засуканими рукавами. Доповнювала повсякденний образ біла футболка, що визирала через комір. Ранкова прогулянка сталася серед повідомлень про те, що колишня дружина Аффлека Дженніфер Лопес, яка не була прихильницею звички Бена палити, досліджує нові варіанти нерухомості в Брентвуді, елітному районі, де живе сам Аффлек.

За даними TMZ, Лопес нещодавно відвідала особняк вартістю 20 мільйонів доларів у цьому районі. Під час свого дворічного шлюбу Лопес і Аффлек придбали розкішний маєток, який нині продається за 61 мільйон доларів. Однак нерухомість ще не привабила серйозного покупця, потенційно пропонуючи варіант для заможних людей, особливо тих, хто постраждав від руйнівної пожежі в Лос-Анджелесі.

Попри те, що розлучення негативно вплинуло на бізнес Бена Аффлека, він готується до виходу фільму «Бухгалтер 2», де знову зіграв роль Крістіана Вольфа, вбивці зі хистом до цифр. Amazon MGM Studios випустила перший перегляд фільму на початку цього тижня, і шанувальники можуть очікувати його кінодебют у квітні.

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