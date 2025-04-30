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Швидкий японський салат з огірків: рецепт, який стане вашим фаворитом літа

16:57 30 квітня 2025
Як приготувати японський салат з огірків&nbsp;— Рецепт салату

Шеф-кухарка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше поділилася рецептом тирамісу з черствої паски, розповіла, як приготувати японський салат з огірків.

«Суномоно. Швидкий японський салат без майонезу. Мінімум інгредієнтів. Максимум смаку», — написала вона.

Інгредієнти:
Огірки — 3 середніх;
Оцет рисовий (або яблучний) — 1 ст л;
Соєвий соус — 0,5 ст л;
Цукор — 0,5 ст л;
Сіль
Кунжут

«Що додати? В заправку можна додати трішки імбиру та чілі, якщо любиш пікантне; Якщо є кунжутна олія, то теж додавайте; Креветку або навіть крабові палички; Водорості вакаме. Продаються у всіх відділах з японськими продуктами», — розповіла Валя Саєнко.

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Спосіб приготування:

«Огірок нарізаємо тоненько. Якщо є терка — мандолина, то на ній. Солимо і залишаємо щоб стекла волога. На мінімум 10 хвилин. За цей час готуємо соус. До оцту додаємо цукор та соєвий. Додаємо на свій смак. Тут я написала скільки брала я. Але памʼятаємо! Заправка має бути кислою! Все добре перемішуємо до розчинення цукру. Огірки промиваємо від солі і навіть трішки відтискаємо. Заправляємо наш салат і щедро посипаємо кунжутом. Готово! Зберігай рецепт! Я впевнена, що він стане твоїм фаворитом літа», — написала кулінарка.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати диво-сухарики з пасок до чаю та кави.

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Ілюстративне фото

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