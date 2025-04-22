Тирамісу з черствої паски: оригінальний рецепт відомої шеф-кухаря
Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка перед Великоднем ділилася рецептами святкової випічки, зокрема, паски на пряженому молоці та сирно-шоколадної з вишневою начинкою, запропонувала смачний спосіб «утилізації» зачерствілих пасок.
«Якщо раптом у вас залишилась пасочка, яка вже почала черствіти, або вам подарували не дуже смачну паску, то залишаю прекрасний і смачний варіант її утилізації», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах та ділиться рецептом тирамісу.
Інгредієнти:
- Паска — 400 г (приблизно);
- Маскарпоне — 250 г;
- Вершки 33% - 200 г;
- Жовтки — 2 шт;
- Цукор — 50 г;
- Кава — 4 порції еспресо;
- За бажанням — в каву можна додати смачний алкоголь
- Какао для посипання.
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Приготування:
- Паску нарізати на скибочки товщиною приблизно з палець, за бажання їх можна підсушити в духовці.
- Для крему жовтки з цукром поставити на водяну баню та взбивати до розчинення цукру та набуття сумішшю пишності. Зняти з вогню і взбивати ще 2−3 хвилини, після чого додати маскарпоне та, обережно помішуючи, взбиті вершкяи. Маса має бути густою, але нестабільною.
- На дно форми викласти просочені кавою шматочки паски (це потрібно робити швидко, аби скибочки не сильно розмокли) та викласти половину крему. Посипати какао та повторити процедуру.
- Витримати в холодильнику від 1 до 4 годин. Посипати какао та подавати до столу.
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