Тирамісу з черствої паски: оригінальний рецепт відомої шеф-кухаря

Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка перед Великоднем ділилася рецептами святкової випічки, зокрема, паски на пряженому молоці та сирно-шоколадної з вишневою начинкою, запропонувала смачний спосіб «утилізації» зачерствілих пасок.

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«Якщо раптом у вас залишилась пасочка, яка вже почала черствіти, або вам подарували не дуже смачну паску, то залишаю прекрасний і смачний варіант її утилізації», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах та ділиться рецептом тирамісу.

Інгредієнти: Паска — 400 г (приблизно);

Маскарпоне — 250 г;

Вершки 33% - 200 г;

Жовтки — 2 шт;

Цукор — 50 г;

Кава — 4 порції еспресо;

За бажанням — в каву можна додати смачний алкоголь

Какао для посипання.

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Приготування: РЕКЛАМА Паску нарізати на скибочки товщиною приблизно з палець, за бажання їх можна підсушити в духовці.

Для крему жовтки з цукром поставити на водяну баню та взбивати до розчинення цукру та набуття сумішшю пишності. Зняти з вогню і взбивати ще 2−3 хвилини, після чого додати маскарпоне та, обережно помішуючи, взбиті вершкяи. Маса має бути густою, але нестабільною.

На дно форми викласти просочені кавою шматочки паски (це потрібно робити швидко, аби скибочки не сильно розмокли) та викласти половину крему. Посипати какао та повторити процедуру.

Витримати в холодильнику від 1 до 4 годин. Посипати какао та подавати до столу.

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Фото — скріншот

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