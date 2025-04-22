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Тирамісу з черствої паски: оригінальний рецепт відомої шеф-кухаря

12:46 22 квітня 2025
Рецепт тірамісу від Валі Саєнко. Фото&nbsp;— скріншот

Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка перед Великоднем ділилася рецептами святкової випічки, зокрема, паски на пряженому молоці та сирно-шоколадної з вишневою начинкою, запропонувала смачний спосіб «утилізації» зачерствілих пасок.

«Якщо раптом у вас залишилась пасочка, яка вже почала черствіти, або вам подарували не дуже смачну паску, то залишаю прекрасний і смачний варіант її утилізації», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах та ділиться рецептом тирамісу.

Інгредієнти:

  • Паска — 400 г (приблизно);
  • Маскарпоне — 250 г;
  • Вершки 33% - 200 г;
  • Жовтки — 2 шт;
  • Цукор — 50 г;
  • Кава — 4 порції еспресо;
  • За бажанням — в каву можна додати смачний алкоголь
  • Какао для посипання.

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Приготування:

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  • Паску нарізати на скибочки товщиною приблизно з палець, за бажання їх можна підсушити в духовці.
  • Для крему жовтки з цукром поставити на водяну баню та взбивати до розчинення цукру та набуття сумішшю пишності. Зняти з вогню і взбивати ще 2−3 хвилини, після чого додати маскарпоне та, обережно помішуючи, взбиті вершкяи. Маса має бути густою, але нестабільною.
  • На дно форми викласти просочені кавою шматочки паски (це потрібно робити швидко, аби скибочки не сильно розмокли) та викласти половину крему. Посипати какао та повторити процедуру.
  • Витримати в холодильнику від 1 до 4 годин. Посипати какао та подавати до столу.

Матеріал «Тирамісу без сирих яєць: дуже ніжний та смачний десерт від красуні-блогерки Alina FooDee» читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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