Диво-сухарики з пасок до чаю та кави: смачно так, що не відірватися
Якщо ви приготували або купили багато пасок, а, можливо, вам хтось ще й підніс як частування, приготуйте сухарики. Вони такі смачні, що ви не зможете відірватися. А готуються легко та швидко. У цьому зможете переконатись самі.
До речі, сухарики з пасок можна приготувати лише раз на рік. Скористайтеся моментом. До чаю та кави це дивовижне доповнення.
Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ласощів, які вам сподобаються. Користуйтеся перевіреними рецептами кулінарів — і ви не зіпсуєте продукти, які коштують недешево, а також не змарнуєте свого часу. Готуйте із задоволенням — це дуже важливо.
Диво-сухарики з паски до чаю та кави
Подрібнити в блендері суху паску, що залишилася після свята. Сушити при температурі 170 градусів у духовці 10−15 хвилин.
Вимикаємо духовку й нехай сухарі стоять у духовці. Такі сухарики ідеальні для десертів.
Частину паски можна порізати на скибочки та теж підсушити. Такі сухарики підійдуть для чаювання.
Смачного!
А шеф-кухарка Валентина Кущ (Валя Саєнко) запропонувала свій смачний спосіб «утилізації» пасок, що зачерствіли.
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Фото Елли Іванової51
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