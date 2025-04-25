Диво-сухарики з пасок до чаю та кави: смачно так, що не відірватися

Якщо ви приготували або купили багато пасок, а, можливо, вам хтось ще й підніс як частування, приготуйте сухарики. Вони такі смачні, що ви не зможете відірватися. А готуються легко та швидко. У цьому зможете переконатись самі.

До речі, сухарики з пасок можна приготувати лише раз на рік. Скористайтеся моментом. До чаю та кави це дивовижне доповнення.

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Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ласощів, які вам сподобаються. Користуйтеся перевіреними рецептами кулінарів — і ви не зіпсуєте продукти, які коштують недешево, а також не змарнуєте свого часу. Готуйте із задоволенням — це дуже важливо.

Диво-сухарики з паски до чаю та кави Подрібнити в блендері суху паску, що залишилася після свята. Сушити при температурі 170 градусів у духовці 10−15 хвилин. Вимикаємо духовку й нехай сухарі стоять у духовці. Такі сухарики ідеальні для десертів. Частину паски можна порізати на скибочки та теж підсушити. Такі сухарики підійдуть для чаювання. РЕКЛАМА Смачного!

А шеф-кухарка Валентина Кущ (Валя Саєнко) запропонувала свій смачний спосіб «утилізації» пасок, що зачерствіли.

Фото Елли Іванової

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