Дивна віра президента США: Трамп заявив, що «рятує» Україну та надає їй «велику послугу»

В інтерв'ю газеті The Atlantic, головний редактор якої був випадково доданий до закритого чату команди Трампа у Signal, лідер США сказав, що допомагає Україні й рятує націю.

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«Я думаю, що роблю велику послугу Україні. Я в це вірю. Я думаю, що цю націю дуже скоро розгромлять. Це велика військова машина. Давайте дивитися правді в очі», — сказав він головному редактору газети Джеффрі Голдбергу.

На запитання, чи може путін зробити щось, що змусило б його сказати, що він «на боці Зеленського», Трамп відповів: «Не обов'язково на боці Зеленського, але на боці України, так. Але не обов'язково на боці Зеленського. У мене були важкі часи із Зеленським».

Розмірковуючи про сумнозвісну сварку в Овальному кабінеті, під час якої Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс вступили в палку суперечку із Зеленським перед усім світом, Трамп сказав: «Все, що йому потрібно було зробити, це мовчати, розумієте? Він домігся своєї точки зору. Але замість того, щоб сказати «добре», коли я сказав: «Ну, ми працюємо над тим, щоб вирішити це. Ми намагаємося допомогти». Він сказав: «Ні, ні, нам також потрібна безпека».

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Далі Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський може виступати за свою країну, але їм потрібно «спочатку вирішити війну».

«Подивимося, що станеться протягом наступного приблизно тижня. Ми робимо останні штрихи», — додав він.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку українського письменника і журналіста Яна Валетова, який вважає, що війна, яку росія розв'язала в Україні, не має мирного рішення: «Щоб змусити рф до миру, потрібно мати силу та рішучість її застосувати. Сильних навколо багато — рішучих замало».

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