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Принц Вільям та Кейт Міддлтон дали відсіч хейтерам після чуток про кризу у шлюбі

16:23 1 травня 2025
принц Вільям та принцеса Кейт

Життя принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон завжди перебувало під пильною увагою ЗМІ. Кожен їхній рух, жест чи мовчання підживлює припущення журналістів. Тож не дивно, що будь-яка незначна зміна породжує нескінченні спекуляції, пише edatv.news. В останні місяці чутки про кризу між принцом Вільямом та Кейт Міддлтон набирають обертів. Обговорюють і відсутність їх на офіційних заходах разом, і символічні деталі, такі як зникнення з пальця обручки. Інтерес до їхніх стосунків лише зріс.

З нагоди 14-ї річниці весілля пара прийняла рішення, яке здивувало багатьох. 29 квітня принц Вільям і Кейт Міддлтон були далеко від дому. Вони святкували цю особливу дату не вдома, а працюючи в Шотландії. На відміну від інших років, приватних святкувань чи романтичних поїздок за кордон не передбачалося. За даними різних ЗМІ, нещодавно вони скористалися перебуванням у Французьких Альпах, щоб провести час з родиною. Під час цих канікул у Куршевелі їх сфотографували з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї, що їм не сподобалося.

У день своєї річниці принц та принцеса Уельські відвідали острів Малл у Шотландії. Це четвертий за величиною острів у Великій Британії, відомий своєю незайманою природою та сільською культурою. Там Вільям і Кейт взяли участь у програмі заходів, спрямованих на підтримку місцевих громад.

Вибір місця не здається випадковим чи імпровізованим. Острів і загалом Шотландія мають велике емоційне значення для пари. Саме в Університеті Сент-Ендрюса вони познайомилися та почалася їхня історія кохання.

Окрім нейтралізації чуток, що вказують на можливу подружню кризу, візит до Малла, з його історичним та емоційним значенням, посилає потужний сигнал усім, хто сумнівався.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Кейт і Вільям відвідали матч, де вболівали за різні команди.

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