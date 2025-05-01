Принц Вільям та Кейт Міддлтон дали відсіч хейтерам після чуток про кризу у шлюбі

Життя принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон завжди перебувало під пильною увагою ЗМІ. Кожен їхній рух, жест чи мовчання підживлює припущення журналістів. Тож не дивно, що будь-яка незначна зміна породжує нескінченні спекуляції, пише edatv.news. В останні місяці чутки про кризу між принцом Вільямом та Кейт Міддлтон набирають обертів. Обговорюють і відсутність їх на офіційних заходах разом, і символічні деталі, такі як зникнення з пальця обручки. Інтерес до їхніх стосунків лише зріс.

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З нагоди 14-ї річниці весілля пара прийняла рішення, яке здивувало багатьох. 29 квітня принц Вільям і Кейт Міддлтон були далеко від дому. Вони святкували цю особливу дату не вдома, а працюючи в Шотландії. На відміну від інших років, приватних святкувань чи романтичних поїздок за кордон не передбачалося. За даними різних ЗМІ, нещодавно вони скористалися перебуванням у Французьких Альпах, щоб провести час з родиною. Під час цих канікул у Куршевелі їх сфотографували з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї, що їм не сподобалося.

У день своєї річниці принц та принцеса Уельські відвідали острів Малл у Шотландії. Це четвертий за величиною острів у Великій Британії, відомий своєю незайманою природою та сільською культурою. Там Вільям і Кейт взяли участь у програмі заходів, спрямованих на підтримку місцевих громад.

Вибір місця не здається випадковим чи імпровізованим. Острів і загалом Шотландія мають велике емоційне значення для пари. Саме в Університеті Сент-Ендрюса вони познайомилися та почалася їхня історія кохання.

Окрім нейтралізації чуток, що вказують на можливу подружню кризу, візит до Малла, з його історичним та емоційним значенням, посилає потужний сигнал усім, хто сумнівався.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Кейт і Вільям відвідали матч, де вболівали за різні команди.

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