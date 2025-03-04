Має бути нормальне дитинство: король Чарльз і принц Вільям підтримали ключове рішення Кейт Міддлтон

Король Чарльз і принц Вільям підтримують Кейт Міддлтон, коли вона вирішила зробити важливий крок для майбутнього монархії. Принцеса Уельська відома як мати, яка захищає своїх трьох дітей, і, здається, вона сказала своє останнє слово щодо традиції королівської сім’ї, яка закінчиться раз і назавжди.

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Раніше Том Квінн писав у своїй книзі, що Кейт не дозволить 11-річному принцу Джорджу, 9-річній принцесі Шарлотті та 6-річному принцу Луї брати участь у «кровопусканні», під час якого члени королівської сім’ї змащують обличчя кров’ю після свого першого вбивства під час полювання на лисиць чи оленя.

«Принцеса Кейт, яка походить з сім’ї середнього класу, не була вихована в тих самих королівських традиціях, — сказала королівська експертка Гіларі Фордвіч Fox News Digital. — На сьогоднішній день і принц Вільям, і король Чарльз сприймають її як чудову матір».

Вона додала, що принц Вільям «також хоче, щоб його сприймали як більш актуального, що відповідає національним тенденціям», тому він «підтримав її рішення».

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«У їхньому домі, на відміну від колишнього способу виховання королівських дітей, немає ні няні, ні персоналу. Принцеса Кейт хоче дати нормальне дитинство своїм дітям, яке також включає в себе доручення у справах», — заявила експертка.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон вважає принца Вільяма «четвертою дитиною».

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