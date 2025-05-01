Випроваджує з дому мурах і приємно пахне: як позбавитись маленьких шкідників без «хімії»

Здається, більшість українців впевнилися у тому, що мурахи — не тільки «корисні санітари» в саду, але й ненажерливі шкідники, які можуть завдати чималої шкоди. Тому існує чимало причин та способів того, щоб прогнати комах якомога далі від житла людей та городу.

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Про ще один незвичний спосіб розповіла блогерка в TikTok Шантель Міла, пише українське видання.



Цей засіб вигідний тим, що для нього не потрібно нічого купувати. Підійде гуща, яка залишилася після випитої чашки кави, а також цілі ємності із зернами.

Кавову гущу або зерна можна просто насипати у місцях, де мурахи з’являються найчастіше — біля вікон, на підвіконнях, у дверних отворах.

Продивившись відео Шантель, фахівець Гай Галверсон пояснив, чому це працює — у каві є кофеїн і дитерпени — природні інсектициди. Їхній різкий запах дратує мурах і маскує феромони, за якими ті орієнтуються.

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Якщо ще й підпалити суху гущу, вона почне тліти, і запах стане ще сильнішим — для комах це справжній сигнал «геть звідси».

Також каву можна змішати з водою та зробити спрей. Розпиліть його у кутах, на підлозі біля вентиляції або в щілинах — і мурахи змінять маршрут. Це підтверджує і Девід із Pest Control Weekly — різкий запах кави збиває з пантелику комах і руйнує їхні стежки.

Зазвичай мурахи залишають за собою слід із запахом, що веде до їжі. Але кавова гуща перебиває ці сигнали, і колонія швидко втрачає орієнтир. Завдяки цьому дім стає для них «невидимим». Простий засіб, який працює — і приємно пахне.

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А про те, як позбутись настирливих мурах на дачі або городі, читайте у матеріалі на сайті «ФАКТІВ».

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