На волонтера та активіста Сергія Стерненка скоєно напад: що відомо

Активіста та волонтера Сергія Стерненка поранено. Про це він сам заявив у соціальній мережі.



«На мене скоєно напад. Поранений», — написав Стерненко. Згодом він уточнив, що загрози його життю немає.

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За декілька хвилин Стерненко повідомив, що нападницю затримано.

«Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати», — наголосив активіст.

Своєю чергою в СБУ уточнили, що «попередили вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка та затримала нападницю».

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«Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Тривають оперативно-слідчі дії. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у 2018 році на активіста тричі скоювали замахи. 24 травня 2018 року двоє невідомих напали на Стерненка біля дому і завдали йому декілька ударів ножем. Внаслідок замаху він отримав струс мозку, рвану рану руки та декілька гематом.

Один з імовірних нападників, Іван Кузнецов, помер унаслідок застосування активістом самооборони. Другий — Олександр Ісайкул — був поранений і пізніше затриманий. Третій імовірний учасник нападу, Олександр Подобєдов, був допитаний поліцією.

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11 червня 2020 року Стерненку вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Служба безпеки сумнівалась у версії активіста щодо самооборони. Але 10 лютого 2022 року Верховний суд скасував вирок Сергію Стерненку в частині незаконного поводження зі зброєю.



Наприкінці грудня 2023 року Сергій Стерненко заявив, що Приморський райсуд Одеси закрив справу щодо його самозахисту. Про це він повідомив у соцмережах.

«Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі», — пише активіст.

Також нагадаємо, що у 2024 році Сергія Стерненка було оголошено в розшук, оскільки блогер нібито не з'явився по повістці до військкомату. За словами Стерненка, ще в травні при оновленні даних у «Резерв+» він вказав свою адресу у Києві, але туди з військкомату будь-які запити нібито не надходили.

Згодом Одеський обласний ТЦК зазначив, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК. Пізніше Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у переслідуванні.

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Він зауважив, що це сталося через вимогу провести реформи в армії. Після скандалу головком Сирський зустрівся з волонтером Стерненком.

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