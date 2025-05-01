Готуємось до пікніка на вихідних: блогери Діана та Дон Фуего розповіли, як зробити розпалювач для вогнища й відмити біле взуття

Попри високі ціни на м'ясо, багато українців продовжують зберігати вірність традиціям — у перші вихідні травня вирушають на пікнік на природі. І для цього, звичайно, потрібне м'ясо для шашликів та апетитна закуска до нього.



Але не менш потрібним буде, ймовірно, розпалювач для вогнища. Його можна купити у мережі, але зовсім не важко зробити й самому. Що для цього знадобиться та як робити, показав блогер під ніком Дон Фуего у короткому ролику.

ВІДЕО ДНЯ

Також варто наперед подумати про повернення додому після пікніка — особливо якщо ви будете виходити на прогулянку разом з дітьми. Як подбати про біле взуття дорослим та дітям, розповіла красуня-блогерка Діана.

До шашлику на природі доречним буде неймовірний соус, який теж варто зробити самому. Натуральний, свіжоприготовлений, з особливим смаком та ароматом він набагато кращий за магазинний. До того ж й набагато дешевший.

РЕКЛАМА

13

Читайте нас у Facebook