Готуємося до пікніку на вихідних: ТОП-3 смачних закусок з редиски

Знана знавчиня рецептів солодких пляцків Лілія Цвіт намагається не відставати від загальних трендів, адже вміє готувати й сучасні салати, як-от биту редиску. Але вона вирішила перевершити очікування фоловерів свого каналу і напередодні виклала ролик з описом одразу трьох салатів з редиски, з-поміж яких ви обов’язково знайдете свого фаворита для дружнього пікніку.

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«Всі ці три рецепти готуються дуже просто, із простих продуктів, але виходить дуже по-різному — дуже смачно та оригінально, і ви будете здивовані, наскільки смачною може бути редиска», — починає блогерка свою розповідь.

Маринована редиска (вона ж — бита). Щоб її приготувати, знадобиться свіжа зелень — петрушка і зелена цибуля (по 30 г). Подрібніть її, перекладіть у миску і додайте по 50 г олії, води та соняшникової олії, 1 ч.л. оцту, ½ ч. л цукру, солі та 2 зубчики часнику (останній розчавіть).

Саму редиску (500 г) потрібно трошки відбити, аби вона потріскалася зсередини і добре прийнялася маринадом. Перекладіть редиску із маринадом у скляну банку і дайте настоятись 3 години. Далі зберігайте в холодильнику (до 10 діб).

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Наступний рецепт - це редиска по-корейськи. Для його приготування знадобляться також соєвий соус, кунжут і мускатний горіх.

Редиску потрібно нарізати на доволі крупні шматочки (можна — фігурним ножем або ж просто розрізати редиску на шість-вісім шматочків), перекласти у глибоку тарілку і додати вичевлений часник (3 зубки), нарізану півкільцями головку цибулі (бажано обрати фіолетову), соєвий соус, цукор, паприку, чорний перець, мускатний горіх та обсмажений кунжут. Залийте все гарячою олією та перемішайте. Залишіть в холодильнику на 30 хвилин, щоб все промаринувалося.

Для третього салату, чи закуски з редиски візьміть 500 г самої редиски, 20 г свіжого кропу, 1 ч. ложку цукру, ½ ч. л солі, 1 ст. л оцту, 2 ст. л соєвого соусу та 1 ч. л гірчиці в зернах.

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Редиску тоненько наріжте і перекладіть у глибоку миску. Туди ж подрібніть кріп, сіль, цукор, оцет, соєвий соус і гірчицю в зернах. Все перемішайте і залишіть на 30 хвилин під кришкою (можна просто на столі).

«Рецепт схожий із першим, але на смак виходить зовсім по-іншому», — запевняє львівянка.

Також радимо спробувати мариновану редиску з буряком — приготувати цей делікатес порадила тренд-редакторка «ФАКТІВ» Ольга Сметанська.

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