Готуватись до травневих свят без шашликів? Які види м’яса подорожчають найближчим часом

Для багатьох українців травневі свята асоціюються з приготуванням шашликів на природі. Звичайно, йдеться лише про тих людей, кому не протипоказано їсти м'ясо.



Водночас зростання цін на продукти харчування, у тому числі й на м'ясо, можуть поповнити ряди прихильників вегетаріанської їжі.

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Такий висновок можна зробити з прогнозу, яким поділилася провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Наталія Копитець з виданням «Главред».



За її словами, ціни на продукти в Україні є досить мінливими. Наприклад, поки одні види м'яса дешевшають, інші дорожчають.

У квітні фіксувалося зростання цін на свинину, зокрема, підчеревину, ребра, лопатку, ошийок, які додали у ціні 4,1−9,5%. Це пов'язано з тим, що українці активно закуповувалися для великоднього столу.

Вже у травні може статися невелике здешевлення свинини та яловичини.

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«За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у травні 2025 року можливе зниження роздрібних цін на яловичину та свинину — до 3%», — заявила Наталія Копитець.

Водночас експертка вважає, що травневі свята та відкриття сезону пікніків можуть спровокувати подорожчання тих видів м'яса, які найчастіше купуються для приготування шашлику.

Таким чином, свинячий ошийок та курячі гомілки можуть піднятися в ціні приблизно на 1,5−2%. Тому поки що ціна до травневих свят виглядає досить привабливою, але все може змінитися у будь-яку хвилину.

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Нагадаємо, у квітні експерти фіксували зниження ціни на огірки. Разом з тим, подорожчав буряк, який є невід'ємним складником борщу. За даними аналітиків, запаси буряка стрімко скорочуються, а кількість заявок від гуртових покупців постійно зростає. Тому фермери підвищили відпускні ціни.

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