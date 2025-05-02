Лікарняний на випробувальному терміні: у ПФУ пояснили, чи має роботодавець його оплачувати

Цього року набули чинності нові правила оплати лікарняних. Це стосується як основного місця роботи працівника, так і при працевлаштуванні за сумісництвом.

ВІДЕО ДНЯ

В Пенсійному фонді України пояснили, чи може розраховувати на оплачений лікарняний людина, яка захворіла під час випробувального терміну. Таке запитання поставила жінка, яка стажувалася, але потрапила у лікарню через інфаркт.

Так, згідно із Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи, в тому числі, включаючи час випробування.

«Тобто тимчасова непрацездатність, що настала під час випробувального строку, оплачується страхувальником в установленому порядку», — додали в ПФУ.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що нові правила також передбачають, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання буде виплачуватись роботодавцем у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (перші 17 днів будуть оплачуватись за рахунок коштів підприємства);

якщо працівник має ще одну роботу, другий роботодавець оплачує за свій кошт перші 5 днів тимчасової непрацездатності.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

25

Читайте нас у Facebook