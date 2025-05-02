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Суспільство та люди

Фонд Андрія Матюхи долучився до надання допомоги постраждалим у Кривому Розі

14:50 2 травня 2025
Фонд Андрія Матюхи

Фонд Андрія Матюхи долучився до ініціативи, спрямованої на підтримку родин, які втратили дітей через ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року. Підтримка була надана в межах партнерства з футбольним клубом «Кривбас», який організував благодійний збір разом із бізнес-спільнотою міста.

Внесок фонду — 1 мільйон гривень — став частиною загальної допомоги, зібраної для постраждалих. Кошти передано напряму родинам загиблих.

Ця ініціатива відбулася в рамках програми фонду Андрія Матюхи, яка передбачає допомогу людям, що постраждали внаслідок катастроф, бойових дій та нещасних випадків. Програма включає надання фінансової підтримки, а також медичну, психологічну та соціальну допомогу. Такий підхід дозволяє охопити основні потреби постраждалих та підтримати їх на різних етапах подолання наслідків трагедії.

Співпраця з футбольним клубом «Кривбас»

«Кривбас» — відомий український футбольний клуб, який було відновлено у 2020 році. Минулого року став бронзовим призером та представляв Україну у Єврокубках. Сьогодні клуб активно проявляє себе не лише на футбольному полі. Так, «Кривбас» не залишається осторонь суспільно важливих подій. Нещодавно клубом було організовано великий збір на допомогу родинам загиблих під час теракту в Кривому Розі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Матюха підтримав «Охматдит»: інноваційне обладнання Thompson змінює підхід до дитячих операцій.

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