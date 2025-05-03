Угоди про корисні копалини недостатньо для миру: ЗМІ пояснили, чому

Найважливішим фактом щодо угоди про видобуток корисних копалин, підписаної Америкою та Україною, є те, що ніхто в Києві не розглядає її як самоціль. Вона є лише засобом для досягнення життєво важливої мети — забезпечення національного інтересу Америки в існуванні України як суверенної держави.

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Дональд Трамп ніколи не збирався підтримувати Україну проти російської агресії через свою відданість міжнародному праву або принципу, що великі країни не можуть дозволити собі розчленовувати своїх сусідів. Також Трампа навряд чи обурило б видовище, коли війська путіна руйнують європейські міста. Єдиний аргумент Трампа на користь підтримки України — це те, що Америка може заробити на цьому гроші, пише The Telegraph.

«Ця угода відкриває шлях для американських компаній до видобутку критично важливих корисних копалин України у партнерстві з нею. Є вагомі підстави сумніватися, що хтось отримає значні прибутки від природних багатств України. Але це не має значення: суть у тому, що угода створює аргумент, який ґрунтується на національних інтересах Америки, для Трампа, щоб підтримати Україну», — йдеться у публікації.

Це відбувається в той момент, коли непоступливість путіна і його нездатність погодитися припинення вогню, яке Україна прийняла ще 11 березня випробовує терпіння навіть Дональда Трампа. Тому Америка зробила примирливі жести на адресу України, в тому числі погодилася на комерційний продаж зброї на 50 мільйонів доларів за кілька годин після підписання угоди про видобуток корисних копалин.

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Усе це, додають журналісти, хороші новини, але ніщо в угоді не дає президенту Зеленському того, чого він найбільше прагне: чітких американських гарантій безпеки для України.

Адже Америка досі не дала чіткої обіцянки стати на захист України, якщо путін вторгнеться втретє. Угода — це важливий крок, але не пункт призначення.

Нагадаємо, що США виходять із переговорного процесу щодо війни в Україні.

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