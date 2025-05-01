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США відновлюють експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі

9:28 1 травня 2025
Допомога Україні від США. Фото з сайту https://militarnyi.com

Адміністрація Дональда Трампа, яка 30 квітня підписала угоду з Україною про корисні копалини, подала до Конгресу дозвіл на експорт оборонної продукції до України через систему прямої комерційної продажі (DCS) на суму понад 50 мільйонів доларів. Це перший дозвіл такого роду з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому. Як повідомляє Kyiv Post, його було надано після кількох тижнів паузи у військовій допомозі Україні, що тривала для перегляду пріоритетів, спрямованих на використання дипломатичних методів вирішення конфлікту.

Kyiv Post з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє, що попередня адміністрація США за президента Джо Байдена дозволила використати частину виділених Конгресом коштів на оборону для передачі Україні важливих видів озброєння. Загалом, з 2015 по 2023 рік США непомітно експортували оборонну продукцію до України на суму понад 1,6 мільярда доларів через систему DCS.

Експерт із питань безпеки Колбі Бадхвар, співробітник дослідницької групи Tochnyi, в коментарі Kyiv Post зазначив, що продаж зброї США Україні продовжується, попри прогнози про те, що Трамп може повністю припинити військову підтримку. Колбі Бадхвар також підкреслив, що система DCS працює непублічно, на відміну від продажу військової техніки за кордон, що оголошуються офіційно.

Повідомлення про ліцензію на продаж, подане до Конгресу через Закон про контроль над експортом озброєнь, охоплює не лише оборонну продукцію, а й технічні дані та послуги. Цей дозвіл є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа, яка зосереджена на досягненні тривалого припинення вогню в Україні, наголошує доктор Майкл Сесіре з Rand Corporation, неупередженої дослідницької організації.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в США приголомшили заявою про те, що пауза в допомозі Білого дому Україні може бути для адміністрації Трампа гіршою, ніж вихід Штатів з Афганістану.

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