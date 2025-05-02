41.19 / 41.83 46.86 / 47.59
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«День побєди» в США: Трамп планує святкувати перемогу у Другій світовій війні

20:18 2 травня 2025
Дональд Трамп хоче святкувати День перемоги 8 травня

У Сполучених Штатах Америки, які заявили про вихід з переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, 8 травня відбудуться заходи з відзначення Дня перемоги у Другій світовій війні, а 11 травня — у Першій світовій війні. Про це президент США написав у своєму Twitter-аккаунті. За словами Дональда Трампа, США нібито «зробили більше, ніж будь-яка інша країна для досягнення перемоги у Другій світовій війні».

«Багато наших союзників та друзів святкують 8 травня як День перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, у досягненні переможного результату у Другій світовій війні. Я перейменовую 8 травня на День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада — у День перемоги у Першій світовій війні», — написав Трамп.

Трамп підкреслив, що «ми» (скоріш за все, США. —  Авт.) здобули перемогу в обох війнах, але країна не наголошує на цьому через відсутність лідерів, які знають, як це зробити.

«Ми виграли обидві війни, ніхто не був близьким до нас по силі, хоробрості та військовому блиску, але ми ніколи нічого не святкуємо — це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги», — заявив Трамп.

РЕКЛАМА

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», через помилки Дональда Трампа путін повірив у можливість перемоги у війні проти України.

РЕКЛАМА
28

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Костянтинівка

Експерт назвав місто, навколо якого невдовзі розпочнуться важкі бої

Мартіна Саблікова та Нікола Здрагалова

Триразова олімпійська чемпіонка вже 12 років таємно живе з подругою по збірній (фото)

Ектор Хіменес-Браво. Фото з Instsgram

Мені зайшов: відомий шеф-кухар змінив професію

Дівчина та бузок, фото https://ua.freepik.com/

Стрільцям важливо знайти баланс між свободою та обов'язками, а Терезам зробити правильний вибір: гороскоп на п'ятницю, 2 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту