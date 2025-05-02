У Сполучених Штатах Америки, які заявили про вихід з переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, 8 травня відбудуться заходи з відзначення Дня перемоги у Другій світовій війні, а 11 травня — у Першій світовій війні. Про це президент США написав у своєму Twitter-аккаунті. За словами Дональда Трампа, США нібито «зробили більше, ніж будь-яка інша країна для досягнення перемоги у Другій світовій війні».

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«Багато наших союзників та друзів святкують 8 травня як День перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, у досягненні переможного результату у Другій світовій війні. Я перейменовую 8 травня на День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада — у День перемоги у Першій світовій війні», — написав Трамп.

Трамп підкреслив, що «ми» (скоріш за все, США. — Авт.) здобули перемогу в обох війнах, але країна не наголошує на цьому через відсутність лідерів, які знають, як це зробити.

«Ми виграли обидві війни, ніхто не був близьким до нас по силі, хоробрості та військовому блиску, але ми ніколи нічого не святкуємо — це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги», — заявив Трамп.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», через помилки Дональда Трампа путін повірив у можливість перемоги у війні проти України.

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