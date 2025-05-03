Рецепт на природу від Лілії Цвіт: хрусткі трубочки з лаваша з картоплею у духовці

Українці вже відкрили сезон пікніків та шашликів, і поки блогери розповідали, як виготовити розпалювач для вогнища та відмити від трави біле взуття, відома кулінарка Лілія Цвіт поділилася рецептом страв, які смакують дорослим та дітям на природі.

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«Трубочки виходять хрусткими зверху і м'якенькими та ніжними всередині. Вони ідеально підійдуть для того, щоб брати з собою на природу, у подорож, або просто на перекус», — вважає пані Цвіт.

Господиня показала, як приготувати смачний перекус.

Для начинки для потрібно порізати кубиками бекон й посмажити його з цибулею.

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Додати підсмажений бекон і цибулю до картоплі пюре. Перемішати.

Збити яйця із сіллю для панірування трубочок.

У невеликий прямокутник лаваша довжиною приблизно 20 см покласти начинку й скрутити трубочку.

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Кожну трубочку занурити в яйце й обваляти у панірувальних сухарях.

Викласти у форму застелену пергаментом.

Запікати у розігрітій духовці при температурі 180° 15−20 хвилин, щоб утворилась хрустка

скоринка.

Також на природу можна взяти закуски з редиски, рецептами яких також поділилася Лілія Цвіт.

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