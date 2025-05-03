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Книга рецептів

Рецепт на природу від Лілії Цвіт: хрусткі трубочки з лаваша з картоплею у духовці

10:03 3 травня 2025
Трубочки за рецептом Лілії Цвіт, фото скриншот відео

Українці вже відкрили сезон пікніків та шашликів, і поки блогери розповідали, як виготовити розпалювач для вогнища та відмити від трави біле взуття, відома кулінарка Лілія Цвіт поділилася рецептом страв, які смакують дорослим та дітям на природі.

«Трубочки виходять хрусткими зверху і м'якенькими та ніжними всередині. Вони ідеально підійдуть для того, щоб брати з собою на природу, у подорож, або просто на перекус», — вважає пані Цвіт.

Господиня показала, як приготувати смачний перекус.

Для начинки для потрібно порізати кубиками бекон й посмажити його з цибулею.

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Додати підсмажений бекон і цибулю до картоплі пюре. Перемішати.

Збити яйця із сіллю для панірування трубочок.

У невеликий прямокутник лаваша довжиною приблизно 20 см покласти начинку й скрутити трубочку.

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Кожну трубочку занурити в яйце й обваляти у панірувальних сухарях.

Викласти у форму застелену пергаментом.

Запікати у розігрітій духовці при температурі 180° 15−20 хвилин, щоб утворилась хрустка
скоринка.

Також на природу можна взяти закуски з редиски, рецептами яких також поділилася Лілія Цвіт.

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