Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином: США стривожені ядерними досягненнями Північної Кореї

Адміністрація Трампа після не надто блискучої миротворчої місії в Україні хоче відновити діалог з Північною Кореєю. Білий дім таємно проводить обговорення та консультується із зовнішніми експертами, розглядаючи варіанти налагодження стосунків з КНДР. Про це Axios розповів високопосадовець США та три додаткові джерела.

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Річ в тім, що Пхеньян досяг тривожного прогресу у ядерній сфері з моменту проведення Трампом і Кім Чен Ином двох драматичних, але зрештою невдалих самітів. Наразі Трамп чітко дав зрозуміти, що хотів би відновити зв'язок з Кімом — можливо, віч-на-віч.

«Ми скликаємо агентства, щоб зрозуміти, де сьогодні знаходяться північні корейці. За останні чотири роки багато чого змінилося. Ми оцінюємо, діагностуємо та обговорюємо потенційні шляхи», — сказав високопоставлений чиновник США.

«Закриті дискусії за участю експертів аналітичних центрів та нинішніх і колишніх чиновників США свідчать про те, що адміністрація Трампа розглядає різні сценарії для чергової зустрічі Трампа та Кіма, — сказав Ендрю Єо, старший науковий співробітник Брукінгського інституту. - Численні позитивні заяви Трампа про Кіма за останні шість місяців свідчать про те, що він зацікавлений у цьому».

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Колишній високопоставлений чиновник США сказав, що члени адміністрації проводять «початкове планування», знаючи, що може знадобитися лише «один барвистий лист» від Кіма, щоб привернути увагу Трампа, «а потім ви можете братися до справи».

Посадовці Державного департаменту та Ради національної безпеки також взяли участь у круглих столах із зовнішніми експертами щодо Північної Кореї. Однією з тем, порушених на цих закритих зустрічах, було питання про те, хто, найімовірніше, буде співрозмовником із північнокорейської сторони, якщо переговори дійсно почнуться.

Тим часом Північна Корея поглибила зв'язки з москвою, особливо після виряджання військ на війну з Україною.

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«Сьогодні ми перебуваємо в набагато гіршій ситуації», — визнав високопоставлений чиновник США, звинувативши адміністрацію Байдена у ядерних досягненнях Кіма, хоча деякі з них відбулися за часів Трампа.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як вісім українських бійців «поклали» взвод корейців на Курському напрямку.

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