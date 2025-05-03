Здешевлює гардероб: дизайнер назвав головні помилки при створенні образу
Відомий дизайнер Андре Тан, який дав поради щодо вбрання на випускний, наголосив на найчастіших помилках, які роблять під час створення образу. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре назвав поєднання, які псують фігуру та враження в цілому. Дизайнер додав, що навіть простими деталями й акцентами, можна кардинально змінити образ.
— Один і той самий одяг на різних людях виглядає по-різному! — зауважив Тан. — І справа не в ціні цих речей і навіть не фігурі, як ви могли подумати. А в деталях, балансі та вмінні «зібрати» образ.
За словами дизайнера одна з помилок, яка здешевлює гардероб — це аксесуари, які «кричать». Він пропонує надавати перевагу сріблу та перлам.
— Оверсайз — класний прийом, але він потребує балансу, — додав Андре. — Якщо немає чіткої форми, акценту на талії або правильного низу — вигляд стає не стильним, а безформеним. Тому важливо, якщо верх — об’ємний, низ зроби стриманим, і навпаки.
Дизайнер не радить одягати багато трендів одночасно і позбутися речей з невдалих тканин: поліестеру, штучної шкіри, тонкого трикотажу. Краще надавати перевагу бавовні, шерсті та щільній віскозі.
— Позбудьтеся зайвих елементів, — радить Тан. — Коли і блискітки, і ланцюги, і рюші, і пір’я — виглядає це все, мʼяко кажучи, не дуже…
Образ має мати фокус. Один: цікавий крій, кольоровий акцент, яскрава деталь. Памʼятай, що те, як ти виглядаєш — це твоя «візитка». В перші 3 секунди про тебе вже склали враження. І найчастіше його не вдається «перезаписати».
Підписники підтримали думку Тана та його поради у коментарях.
— Найбільше відвертає, коли речі надто тісні, лосини з акцентом на дупці, топи натягнуті над складками, а ще тренди, які зовсім не личать людині, — додали у мережі.
— Як складно бути жінкою, — визнали підписники. — От Андре у спортивному костюмі літає, як метелик. Зручний стильний одяг + гарний настрій, і людина сяє.
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