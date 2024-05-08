Так гартується розсада: аграрій-практик розповіла, що вона робить перед висадкою томатів та перців у відкритий ґрунт (відео)

В нашій країні широко поширений розсадний спосіб вирощування овочів і квітів, коли перші 30−60 днів рослини розвиваються на підвіконнях, балконах і в теплицях.

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Однак перед висадкою розсади у відкритий ґрунт її потрібно загартовувати, щоб вона не загинула від кардинальної зміни умов зростання.

Готувати розсаду для висадки під відкрите небо починають за 10−15 днів. До цього моменту на сіянцях томатів має бути 4−6 справжніх листочків, у огірків — по 2−3. У декоративних рослин цей показник може бути різним.

«Для теплолюбних культур, таких як помідори, огірки, перець, баклажани загартовування починається при температурі 10−14 ° C. Холодостійкі культури (капуста) привчають до природних умов при температурі 8−10 ° C. В даному відео я розповім, як ми проводимо загартовування саме своєї розсади», — говорить авторка Youtube-каналу «Дім та присадибна ділянка», у якого зараз 164 тисячі підписників.

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Для кращого розуміння ситуації додамо, що проживає жінка у Вінницькій області.

Відео починається з моменту, де пані Марія показує бесідку, в яку вони почали ставити розсаду на ніч. Також фермерка розповідає, навіщо вони загартовують розсаду, і як це правильно робити.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що покласти на дно лунки, щоб розмір томатів був, як голова у маленької дитини.

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