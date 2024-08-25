Кабачковий торт: «легкий, швидкий та дуже смачний» рецепт від Валерії Велігури

Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше ділилася рецептом пирога з сиром та грушею, запропонувала фоловерам приготувати оригінальну страву з кабачків — торт.

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«Якщо ви теж не знаєте, що приготувати з кабачків — зберігайте рецепт смачнющого кабачкового торту!

Легкий, швидкий та дуууже смачний рецепт», — пише фудблогерка на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти (на торт діаметром 18 см): Для коржів (8 шт.): 4 кабачка (~ 1 кг);

3 яйця;

сіль, перець та улюблені спеції;

75 г сметани;

зелень;

135 г борошна.⠀ Для начинки: РЕКЛАМА 5 шт. плавлених сирків;

200 г крем-сиру;

200 г сметани;

3−4 зубчика часнику;

сіль, перець та улюблені спеції;

зелень — за бажанням;

~ 400 г помідорів. ⠀

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Приготування: РЕКЛАМА Для коржів кабачки натираємо на великій терці, солимо, перемішуємо та залишаємо на 15 хв.

Окремо поєднуємо яйця, сіль, перець, спеції, сметану, зелень та борошно.

Добре віджимаємо кабачки від зайвої вологи та додаємо в тісто.

Ретельно перемішуємо та смажимо 8 тоненьких коржів на добре розігрітій пательні з олією на середньому вогні. Даємо охолонути. ⠀

Для начинки плавлений сир натираємо на дрібній терці та поєднуємо з крем-сиром, сметаною, часником, спеціями та зеленню. ⠀

Збираємо торт за принципом корж — крем — нарізані помідори.

Залишаємо у холодильнику на кілька годин, а краще на ніч.

Прикрашаємо (у авторки це сметана, мікрогрін і помідорки чері) та подаємо!

Раніше учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко поділилася секретом приготування кабачкової намазки, а суддя куліраного шоу Володимир Ярославський — кабачкового варення з ананасом.

Фото — скріншот

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