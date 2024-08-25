Кабачковий торт: «легкий, швидкий та дуже смачний» рецепт від Валерії Велігури
Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше ділилася рецептом пирога з сиром та грушею, запропонувала фоловерам приготувати оригінальну страву з кабачків — торт.
«Якщо ви теж не знаєте, що приготувати з кабачків — зберігайте рецепт смачнющого кабачкового торту!
Легкий, швидкий та дуууже смачний рецепт», — пише фудблогерка на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти (на торт діаметром 18 см):
Для коржів (8 шт.):
- 4 кабачка (~ 1 кг);
- 3 яйця;
- сіль, перець та улюблені спеції;
- 75 г сметани;
- зелень;
- 135 г борошна.⠀
Для начинки:
- 5 шт. плавлених сирків;
- 200 г крем-сиру;
- 200 г сметани;
- 3−4 зубчика часнику;
- сіль, перець та улюблені спеції;
- зелень — за бажанням;
- ~ 400 г помідорів. ⠀
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Приготування:
- Для коржів кабачки натираємо на великій терці, солимо, перемішуємо та залишаємо на 15 хв.
- Окремо поєднуємо яйця, сіль, перець, спеції, сметану, зелень та борошно.
- Добре віджимаємо кабачки від зайвої вологи та додаємо в тісто.
- Ретельно перемішуємо та смажимо 8 тоненьких коржів на добре розігрітій пательні з олією на середньому вогні. Даємо охолонути. ⠀
- Для начинки плавлений сир натираємо на дрібній терці та поєднуємо з крем-сиром, сметаною, часником, спеціями та зеленню. ⠀
- Збираємо торт за принципом корж — крем — нарізані помідори.
- Залишаємо у холодильнику на кілька годин, а краще на ніч.
- Прикрашаємо (у авторки це сметана, мікрогрін і помідорки чері) та подаємо!
Раніше учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко поділилася секретом приготування кабачкової намазки, а суддя куліраного шоу Володимир Ярославський — кабачкового варення з ананасом.
Фото — скріншот107
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