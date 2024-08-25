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Кабачковий торт: «легкий, швидкий та дуже смачний» рецепт від Валерії Велігури

11:39 25 серпня 2024
Кабачковий торт

Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше ділилася рецептом пирога з сиром та грушею, запропонувала фоловерам приготувати оригінальну страву з кабачків — торт.

«Якщо ви теж не знаєте, що приготувати з кабачків — зберігайте рецепт смачнющого кабачкового торту!
 Легкий, швидкий та дуууже смачний рецепт», — пише фудблогерка на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти (на торт діаметром 18 см):

Для коржів (8 шт.):

  • 4 кабачка (~ 1 кг);
  • 3 яйця;
  • сіль, перець та улюблені спеції;
  • 75 г сметани;
  • зелень;
  • 135 г борошна.⠀ 

Для начинки:

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  • 5 шт. плавлених сирків;
  • 200 г крем-сиру;
  • 200 г сметани;
  • 3−4 зубчика часнику;
  • сіль, перець та улюблені спеції;
  • зелень — за бажанням;
  • ~ 400 г помідорів. ⠀ 

Читайте також: Ситно і дуже корисно: «зелена» вечеря з кабачків від Тетяни Литвинової

Приготування:

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  • Для коржів кабачки натираємо на великій терці, солимо, перемішуємо та залишаємо на 15 хв.
  • Окремо поєднуємо яйця, сіль, перець, спеції, сметану, зелень та борошно.
  • Добре віджимаємо кабачки від зайвої вологи та додаємо в тісто.
  • Ретельно перемішуємо та смажимо 8 тоненьких коржів на добре розігрітій пательні з олією на середньому вогні. Даємо охолонути. ⠀ 
  • Для начинки плавлений сир натираємо на дрібній терці та поєднуємо з крем-сиром, сметаною, часником, спеціями та зеленню. ⠀ 
  • Збираємо торт за принципом корж — крем — нарізані помідори.
  • Залишаємо у холодильнику на кілька годин, а краще на ніч.
  • Прикрашаємо (у авторки це сметана, мікрогрін і помідорки чері) та подаємо! 

Раніше учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко поділилася секретом приготування кабачкової намазки, а суддя куліраного шоу Володимир Ярославський — кабачкового варення з ананасом.

Фото — скріншот

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