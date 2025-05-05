Це висловлення вдячності нашим захисникам та захисницям: «Оптіма-Фарм» про підтримку ветеранських змагань

3 травня Федерація стронгмену України спільно з Департаментом молоді та спорту КМДА провела традиційний фізкультурно-оздоровчий захід «Київ незламний». Він відбувся у столиці вже четвертий рік поспіль. Генеральним партнером заходу виступив національний дистриб'ютор «Оптіма-фарм».

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«Для нашої компанії підтримка ветеранських змагань є висловленням щирої вдячності нашим захисникам та захисницям. Наша компанія вже понад 30 років постачає ліки до аптек і лікарень та дбає про здоров’я українців. І оскільки сьогоднішні змагання є не лише спортивною подією, а й важливим етапом в реабілітації військових, компанія одразу вирішила підтримати їх», — прокоментував фінансовий директор СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» Артем Супрун.

Фіндиректор компанії "Оптіма-Фарм" Артем Супрун

Участь у змаганнях взяли понад 500 ветеранів, які отримали змогу не лише виявити свої найкращі якості, а поспілкуватися з побратимами, зарядитися енергією, отримати нову додаткову мотивацію. Зокрема, учасники змагалися у шести адаптивних видах спортивних дисциплін: жим, лежачи, на рази, веслування на тренажері «Concept-2», ривок гирі, ейрбайк, стронгмен/інвастронг. Змагання пройшли з дотриманням рівних справедливих умов, бо всі учасники були попередньо розділені по групах травм і нозологій.

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Участь у змаганнях взяли понад 500 ветеранів

Учасники змагалися у шести адаптивних видах спортивних дисциплін

Почесними гостями турніру стали Київський міський голова Віталій Кличко, народний депутат Олексій Леонов, за сприяння якого відбуваються ветеранські турніри, заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, Василь Вірастюк — народний депутат та почесний президент Федерації стронгмену України.

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«Спорт — це не лише фізичне відновлення, але й важлива частина психологічної адаптації до мирного життя», — сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

Своєю чергою народний депутат Олексій Леонов наголосив, що він вже четверте підтримує ветеранські змагання. Кожного разу відчуває, що «тут зібрались люди, які вміють тримати удар — і в спорті, і в житті, і на війні, хто знає, що таке боротися по-справжньому: не в коментарях і не в теоріях, а у реальних ситуаціях, де на кону стоїть життя».

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