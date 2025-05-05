Помер знаменитий гонщик Формули-1, який був наставником Шумахера (фото)

Знаменитий німецький гонщик Формули-1 Йохен Масс помер у віці 78 років в Каннах (Фрранція), повідомила у Instagram його родина. Раніше не стало 18-річного гонщика Формули-1, який загинув у страшному зіткненні на чемпіонаті Європи— .

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«З важким серцем ми змушені оголосити, що Йохен Масс помер сьогодні від ускладнень після інсульту, який він переніс у лютому», — йдеться в заяві.

Німець розпочав свою успішну кар'єру у Формулі-1 у 1973 році в команді Surtees, а з 1974 по 1977 рік виступав за McLaren. Він виграв Гран-прі Іспанії 1975 року, але отримав лише половину очок, які йому належали за перемогу. Справа в тому, що гонку було припинено після аварії за участю німця Рольфа Штоммелена, внаслідок якої загинуло кілька глядачів.

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Масс завершив кар'єру у Формулі-1 в 1982 році (вісім подіумів), а потім перейшов у гонки на витривалість і досяг відмінних результатів. Разом з Porsche він виграв знамениту гонку «24 години Ле-Мана» у 1989 році. Загалом Йохен здобув 30 перемог і двічі став віцечемпіоном світу.

Після завершення кар'єри Йохен Масс працював коментатором на відомому німецькому телеканалі, а також був наставником багатьох талановитих гонщиків, включаючи Міхаеля Шумахера, якому він допоміг на ранніх етапах його кар'єри в «Мерседесі».

«Майкл прийшов до нас із Формули-3, — згадував Йохен Масс. — Він був швидкий, але звик бути бійцем-одинаком. Я повинен був стати взірцем для наслідування. Бути частиною заводської команди було для Міхаеля у новинку. Процеси у такій великій команді потребують дисципліни. Він мав побачити на моєму прикладі, як працювати з інженерами та спілкуватися з пресою».

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Йохен Масс і Міхаель Шумахер

У знаменитого гонщика, який зіграв самого себе у фільмі Рона Ховарда «Гонка», залишилися дружина Беттіна та четверо дітей від двох шлюбів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда Формули-1 Міхаель Шумахер став дідусем.

Фото із соцмереж

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