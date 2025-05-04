Підтримали колишню дівчину Гаррі: Кейт Міддлтон і принц Вільям розлютили Сассексів

Досить напружені стосунки між принцом Гаррі і принцом Вільямом зазнали чергового удару. Як повідомляють журналісти, останній крок принца та принцеси Уельських поглибив розрив з герцогом та герцогинею Сассекськими. Кейт та Вільям підтримали лінію ювелірних виробів, що належить колишній дівчині Гаррі, Челсі Дейві. Це розлютило Сассексів, повідомляє Geo.tv.

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«Цей крок був сприйнятий як навмисний і лише роздмухував полум'я, а не допоміг зблизити Сассексів та Уельсів, — розповіло джерело. — Хоча Гаррі та Меган були відкриті до примирення в останні роки, це не зачепило Вільяма та Кейт. Вони вважають, що забагато води спливло і завдано таких збитків, від яких важко оговтатися».

Крім того, герцогиня Сассекська в документальному фільмі Netflix «Гаррі та Меган» зізналася, що під час роботи в королівській родині їй довелося уникати носіння тих самих кольорів, що вдягали старші королівські особи. Однак, після її коментаря на різдвяному концерті Кейт, кілька членів родини з'явилися в одязі подібних кольорів, що стало шокувальним кроком.

«Вони вирішили прийти на наступний захід в тому ж кольорі. Цей крок не залишився непоміченим», — заявило джерело.

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Варто зазначити, що невдовзі після того, як Меган запустила свій бренд стилю життя As Ever, який пропонує її домашнє варення, Кейт також розповіла про своє домашнє сливове варення під час відвідування громадського саду.

Тепер, після жесту щодо підтримки колишньої дівчини Гаррі, розрив між Кейт Міддлтон, принцом Вільямом та принцом Гаррі й Меган Маркл, як повідомляється, поглибився.

Нещодавно Гаррі та Меган потрапили у гучний скандал через використання королівських титулів.

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Фото: Getty Images

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