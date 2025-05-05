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Погода

Від +10 до +27: синоптикиня розповіла про «погодні гойдалки» на 6 травня

14:16 5 травня 2025
В Україні буде прохолодно та хмарно, фото https://www.facebook.com/tala.didenko

Як і обіцяли синоптики, у вівторок, 6 травня, на більшій частині території України триватиме дощова погода.
Синоптикиня Наталка Діденко пише, що «прийшов новий синоптичний тиждень і приніс нову свіжу повітряну масу».

За її прогнозом, завтра в Україні буде невисока температура повітря, у більшості областей очікується +10…+17 градусів.

Разом з тим, на південному сході передбачається +20…+25, а на Луганщині до +27 градусів.

«Дощі через діяльність атмосферних фронтів у вівторок ймовірні практично повсюди, лише у південно-східній частині України — переважно сухо», — повідомляє синоптикиня.

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У Києві 6 травня буде прохолодно, вдень максимально +14 градусів, є ймовірність невеликого дощу або щільних хмар.

Нагадаємо, за прогнозом метеоролога Ігоря Кибальчича, на початку травня загальний фон температури залишатиметься не надто високим по всій країні.

Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

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