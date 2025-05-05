Від +10 до +27: синоптикиня розповіла про «погодні гойдалки» на 6 травня
Як і обіцяли синоптики, у вівторок, 6 травня, на більшій частині території України триватиме дощова погода.
Синоптикиня Наталка Діденко пише, що «прийшов новий синоптичний тиждень і приніс нову свіжу повітряну масу».
За її прогнозом, завтра в Україні буде невисока температура повітря, у більшості областей очікується +10…+17 градусів.
Разом з тим, на південному сході передбачається +20…+25, а на Луганщині до +27 градусів.
«Дощі через діяльність атмосферних фронтів у вівторок ймовірні практично повсюди, лише у південно-східній частині України — переважно сухо», — повідомляє синоптикиня.
У Києві 6 травня буде прохолодно, вдень максимально +14 градусів, є ймовірність невеликого дощу або щільних хмар.
Нагадаємо, за прогнозом метеоролога Ігоря Кибальчича, на початку травня загальний фон температури залишатиметься не надто високим по всій країні.
Фото https://www.facebook.com/tala.didenko
Читайте нас у Facebook