Секрети розхламлення робочого столу: деякі з них вас здивують

Тема розхламлення сьогодні одна з найактуальніших у соцмережах. Речей у людей стає дедалі більше і з часом їх накопичується в помешканні занадто багато. А це означає — потрібно систематично наводити на робочому столі порядок.

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Краще це робити особисто, а не передоручати комусь. Перш за все, приберіть зі столу те, чим не користуєтеся — наприклад, старі записники можна заховати в шухляду. Ручки, фломастери, олівці зберігайте в спеціальній склянці. Візитні картки помістіть у візитницю або коробку.

Важливі записи, які ви зробили на аркушах паперу, сфотографуйте. І таким чином вам не доведеться зберігати на столі багато папірців.

А взагалі, якщо стіл не ваш, а когось із членів вашої сім'ї, залиште цю людину в спокої і не вимагайте негайно навести порядок. Багато творчих особистостей віддають перевагу безладу. Наприклад, французький письменник Оноре де Бальзак любив творити саме в такій атмосфері. Одного разу вночі до нього в оселю забралися злодії. Почувши шум, письменник спокійно промовив: «Що ви там шукаєте вночі? Я і вдень тут нічого не можу знайти».

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А ось випадок із життя Альберта Ейнштейна. Його стіл був буквально завалений книжками і зошитами. Коли одна пані сказала, що якщо в людини такий безлад на столі, то можна уявити, який безлад у неї в голові. Ейнштейн відреагував блискавично: «Так що ж тоді означає порожній стіл?«

Нагадаємо про те, як вирішити проблему знімати чи не знімати взуття в гостях — є варіант, який сподобається багатьом.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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