Повністю звільнять від оплати комуналки: хто з українців отримає нечувані «пільги»

В одному з міст України, яке постійно піддається обстрілам російських терористів, прийняли рішення, яке повинно утримати спеціалістів на підприємствах, а також залучити нових співробітників і трохи підвищити їхній рівень життя.

ВІДЕО ДНЯ

Йдеться про Харків, де міська рада ухвалила таке незвичне рішення для працівників комунальної сфери, говориться у повідомленні на сайті муніципалітету.

Тепер усі співробітники деяких міських підприємств не платитимуть за тепло, гарячу воду, воду з крана, каналізацію та вивіз сміття.

Раніше такі пільги (у розмірі 100%) отримували лише окремі категорії, а тепер усі.

Міська влада каже, що таким чином хоче утримати фахівців на підприємствах, залучити нових співробітників і трохи підвищити їхній рівень життя.

РЕКЛАМА

Зміни стосуватимауться таких підприємств:

СКП «Харківзеленбуд»,

КСП «Харківміськліфт»,

КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»,

КП «Харківспецбуд»,

КП «Харківжитлобуд»,

КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова».

Але це все. На позачерговій сесії міськради 30 квітня вирішили об'єднати два великі комунальні підприємства — «Харківводоканал» та «Харківські теплові мережі». Після злиття все майно та обов'язки перейшли до «Теплових мереж», а нове об'єднане підприємство незабаром отримає нову назву — «Харківські технологічні мережі».

У мерії кажуть, що об'єднання допоможе ефективніше використати техніку, ресурси та фахівців, а головне — дозволить не підвищувати тарифи для мешканців.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо, що експерт передбачив, коли та на скільки в Україні зростуть тарифи на воду.

101

Читайте нас у Facebook