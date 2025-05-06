Зіркові гравці «Партизана» відзначились у жорстокій бійці в центрі Белграда (відео)

Баскетболісти сербського «Партизана», який виступав у престижній Євролізі, стали учасниками масової бійки в центрі Белграда, повідомляє Kurir.

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За інформацією джерела, побоїще сталося близько 4-ї години ранку біля одного з нічних клубів сербської столиці, в якому разом зі своїми супутницями відпочивали легіонери «Партизана» Карлік Джонс, Стерлінг Браун та Айзек Бонга.

На відео видно, як хлопець, якого очевидці і постраждалі називають Карлік Джонс (на фото в заголовку), у бійці, що зав'язалася, б'є опонента пляшкою по голові. Той падає на асфальт, а американський баскетболіст, який має паспорт Південного Судану, «добиває» його частиною склотари, що залишилася.

На місце події прибула машина швидкої допомоги. Постраждалих молодих людей доправили до Центру невідкладної допомоги. У двох із них — незначні травми голови, а у ще одного — перелом пальця. Баскетболістів «Партизана» поліція на місці не виявила, але очікується, що вони дадуть свідчення з приводу інциденту.

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Поки ж баскетбольний клуб «Партизан» віступив з заявою: «Клуб підтверджує, що троє наших гравців вчора опинилися в центрі інциденту, що стався неподалік відомого нічного клубу в Белграді. За інформацією, яку ми отримали від баскетболістів, вони зазнали расистських образ з боку групи молодих людей, а дівчат з їхньої компанії називали найпринизливішими іменами просто через те, що вони прийшли з темношкірими.

Коли всі думали, що суперечка вичерпана, та ж група хлопців чекала гравців «Партизана» перед клубом і в результаті напала на них. Вони здійснили дії у відповідь проти нападників. Як громадяни, отримавши повістку від компетентних органів, гравці «Партизана» підуть свідчити. Усі внутрішні питання БК «Партизан» вирішуватимуться відповідно до статуту клубу".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти «Фенербахче» та фанати «Трабзонспора» влаштували жорстоку бійку просто на полі.

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Фото Starsport

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